Kolagen dokáže s vaší krásou zázraky: Co to je a kde ho získáte?

Nejenže je kolagen v našem těle důležitou stavební bílkovinou, ale skvěle se pro něj hodí i přezdívka "elixír krásy". Právě on je totiž zodpovědný za mladistvý vzhled. Pokud ho máme v těle dostatek, zpevňuje a udržuje naše klouby a svaly, dále pokožku, vlasy i nehty.

Co se kolagenových doplňků týče, ani tady nečekejte zázraky. Je možné, že se vám zlepší pleť, vlasy nebo klouby, ale každé lidské tělo funguje jinak a záruku, že kolagenový prášek zabere zrovna u vás, bohužel nedostanete.

Dodejte tělu kolagen pomocí vhodných potravin

Tvorbu kolagenu můžete podpořit především stravou, a to potravinami, které obsahují více vitaminu C. Nejenže tento vitamin podporuje tvorbu kolagenu, ale navíc i chrání pokožku před sluncem a zpomaluje stárnutí pleti. Nezapomínejte ani na omega-3 mastné kyseliny, které pokožku zevnitř hydratují. Zařaďte tedy do jídelníčku ryby, jako jsou tuňák nebo losos. Dále pak sóju (a výrobky z ní, jako je tofu), krůtu, špenát, borůvky, naopak omezte cukr.