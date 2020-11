Kolik je zdravé zhubnout za měsíc a přitom si udržet váhu bez jojo efektu?

Šok nefunguje

Hubnutí není snadné, často je to pokus a omyl, než přijdete na to, jaký druh stravovacího a cvičebního plánu vám vyhovuje nejlíp. A i když na to přijdete, možná zjistíte, že vaše tělo nereaguje na všechny změny, které jste udělali. Je to proto, že proces hubnutí může záviset na spoustě dalších faktorů, než je jen příjem kalorií a pohyb, záleží i na rychlosti metabolismu a počáteční hmotnosti. Nejdůležitější je ale hubnout zdravě. Jedině tak si udržíte to, co jste zhubli. Nefungují žádné nárazové diety ani nárazové cvičení. Kolik tedy můžete zhubnout za krátkou dobu (například za měsíc) a mít jistotu, že to děláte zdravě?