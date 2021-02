Kolik kroků denně máme ujít? Doporučených 10 tisíc je zbytečně moc

Často se uvádí, že bychom denně měli ujít 10 tisíc kroků. Tvrdí to aplikace na mobilních telefonech, chytré náramky, dokonce i mnoho odborníků. Je to ale pravda? Dozvíte se ve videu v úvodu článku.

Mocný marketing

Pokud se člověk snaží žít zdravě a hýbat se, jedním z jeho každodenních cílů je ujít denně 10 tisíc kroků. Je to ale skutečně relevantní číslo? "Pátral jsem, kde se tato informace původně vzala, a podle amerických vědců se údaj objevil v roce 1965. Šlo ale o marketingový tah jedné japonské firmy, která vyráběla krokoměry," vysvětluje specialista na hubnutí Petr Havlíček.

Podle něj se toto číslo vžilo do našeho podvědomí tak hluboko, že už ho všichni berou déle než 50 let jako standard. Potřebný počet kroků, který má udržet člověka ve formě, je zhruba o třetinu menší. Kolik je to přesně, už se dozvíte ve videu v úvodu článku.

Další rady Petra Havlíčka najdete v pořadu Rozum v troubě na Mall.tv.