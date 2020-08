Kolísá vám ze dne na den hmotnost? Co je ještě normální a co to ovlivňuje?

Když se snažíte zhubnout, můžete být v pokušení uvěřit tomu, že denní výkyvy hmotnosti jsou způsobeny úbytkem nebo naopak přibýváním tuku. To je samozřejmě jedna možnost, ale podle endokrinoložky Kathleen Wyneové existuje mnoho dalších faktorů, které ovlivňují vaši hmotnost během dne. Které to jsou?

Na váze můžete vidět výkyvy i v důsledku pohybů střev. V jedné studii odborníci spočítali, že můžeme „vyrobit“ 125 až 170 gramů stolice denně. Jiné studie však uvádějí, že průměrná denní hmotnost stolice je zhruba 106 gramů denně. I když si dojdete na velkou, stále bude někde ve střevech stravitelný materiál, který ještě „čeká“. Průchod potravy tlustým střevem trvá 30 až 40 hodin, záleží na tom, co jste snědli.

Při cvičení se zapotíme, což způsobí ztrátu vody, tedy můžeme po něm vážit zdánlivě méně. Odborníci odhadují, že průměrný člověk během cvičení ztratí přibližně půl kilogramu až jeden kilogram tekutiny za hodinu, zejména pokud se věnujete intenzivní kardiovaskulární aktivitě. Toto číslo se samozřejmě může značně lišit v závislosti na počasí a dalších faktorech. Ovšem tekutiny ztracené potem by na váhu neměly mít vliv, protože bychom je měli během cvičení vždy doplňovat. Pokud máte pocit, že po cvičení hned hubnete, musíte více hydratovat. Také jiné formy cvičení můžou způsobit denní výkyvy hmotnosti. Zvedání závaží či jakákoli forma silového tréninku může naopak způsobit, že svaly začnou zadržovat vodu.

Kolísání hmotnosti a léky

Některé léky mohou způsobit přibírání na váze, ať už protože zvyšují chuť k jídlu, nebo protože zapříčiňují zadržení vody v těle. Podle obezitologické společnosti Action Coalition (OAC) některé léky ovlivňují také to, jak vaše tělo absorbuje a ukládá glukózu, což může vést k usazování tuku ve střední části vašeho těla. Pokud užíváte léky na diabetes, vysoký krevní tlak, antidepresiva a podobně, můžete si všimnout zvýšení váhy až o několik kilogramů měsíčně. OAC říká: „Někteří lidé mohou během roku přibrat pouze několik kilogramů, zatímco jiní mohou během několika měsíců přibrat klidně pět, deset nebo více kilogramů.“ Poraďte se se svým lékařem, někdy je přírůstek hmotnosti normální a lze to očekávat, ale jindy to může být signál, že něco není v pořádku.