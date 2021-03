Koloběžka je při hubnutí efektivnější než kolo či běh. Vyzkoušejte ji!

Není jen pro děti

Pokud si myslíte, že koloběžka je jen zábava pro děti a ježdění na ní je akorát ztráta času, pak odhoďte předsudky a jděte ji vyzkoušet. Získáte nejen účinný prostředek v boji s nadbytečnými kilogramy, ale také dopravní prostředek, s jehož pomocí se můžete rychle pohybovat po městě.

Jízda na koloběžce je jednoduchá, poradí si s ní již tříleté dítě. Ani dospělý se tak nemusí bát, že by ji nezvládl. Jste nízko nad zemí, často s ní v kontaktu, můžete tedy snadno seskočit a zastavit. Vyhnete se tak nečekané překážce i pružně zareagujete na vzniklou dopravní situaci. Nepotřebujete speciální vybavení, jezdit se dá i v džínách a obyčejných teniskách. Pro děti do 18 let je povinná ochranná helma, ale její používání by mělo být samozřejmé i pro dospělé.