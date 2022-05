Komedie Adéla ještě nevečeřela: Robert Redford v hlavní roli a pivo jako úplatek

Známá fotografie pořízená během natáčení, na které si Rudolf Hrušínský v roli policejního komisaře Ledviny přihýbá z půllitru, se zalíbila řediteli jednoho pivovaru natolik, že se herce zeptal, zda by ji nemohl zařadit do podnikového kalendáře. „Klidně tu fotku použijte, ale pošlete mi za to nějaké to pivo k Vánocům,“ řekl prý Hrušínský. A tak se i stalo. Pivovar doručil slavnému herci avii plnou piv. Podle slov Hrušínského to byl nejlepší honorář, který kdy dostal.

Robert Redford v hlavní roli

Po natočení úspěšné westernové komedie Limonádový Joe, která měla v Americe velký úspěch, napadlo režiséra Lipského, že by mohl hlavní postavu detektiva Nicka Cartera hrát hollywoodský herec Robert Redford. Robertův agent však nabídku odmítl poté, co si spočetl, kolik by obdržel peněz v přepočtu na dolary. Filmaře následně napadlo, že by detektiva mohl ztvárnit Jiří Kodet. Prošel castingem i kamerovou zkouškou, ale nevešel se do kostýmu, který byl již ušit. Na přešití nebyly peníze. Na třetí pokus to již klaplo a roli získal slovenský herec Michal Dočolomanský.