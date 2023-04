Komedie, drama i animák: Jakými tematicky laděnými filmy si zpestřit Velikonoce?

Život Briana

Ačkoli ústřední téma Velikonoc rozhodně není vtipné a k zasmání, to by nebyli Monty Pythoni, aby z vážné věci neudělali zábavu. Filmová parodie Život Briana z roku 1979 baví lidi dodnes, před lety ale vyvolala vlnu odporu. Proti filmu mohutně protestovaly všechny možné církve a představitel Briana John Cleese proto vtipkoval, že to byl právě Život Briana, jenž je po 2000 letech konečně sjednotil. Kromě humoru typického pro komediální spolek Monty Python je snímek zajímavý také tím, že pouhých šest herců hraje čtyřicet různých postav.

Jak se slaví Velikonoce ve světě? Podívejte se na video: