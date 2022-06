Komedie Na samotě u lesa: Zákeřný Menzel, otravní komunisti i úspěch v cizině

Dneska by to šlo!

Ladislav Smoljak v roli inženýra Radima Zvona se po tom, co se ho děti zeptají, jestli by jim povyprávěl pověst o mlýnu, zamyslí a odpoví: „Dneska by to šlo!“ Hláška má odkazovat na vtip, který se autorům velmi líbil a zněl: „Chlapeček ve třídě se podívá z okna a říká: Dneska je krásně, dneska by to šlo! Když to poví potřetí, zeptá se ho učitelka, co to má znamenat. Chlapeček odpoví, že jeho otec říkal, že jednoho krásného dne půjdou komunisti do háje.“ Autoři filmu si řekli, že lidem napovědí, aby si vzpomněli na v té době známý vtip.