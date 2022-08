Komedie Střídavka: ledová koupel, Holubová ve svěrací kazajce i ženské ragby

Nová česká komedie Střídavka režiséra Petra Nikolaeva se těší velkému zájmu diváků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou jejich, nebo ne, a jak si udržet zdravý rozum. Film o rodinných a partnerských zmatcích právě běží v kinech. Co se dělo při jeho natáčení?

Velká rodina Jak vznikla velká rodina Střídavky? Zuzana (Kristina Svarinská) se zamilovala do Honzy (Martin Hofmann). Ten měl za ženu Adélu (Jitka Čvančarová) a s ní děti Adama a Viléma. S Adélou se rozvedl, ta si nabrnkla Roberta (Jiří Vyorálek), který se kvůli ní rozvedl s Katkou (Anna Polívková), s níž má dcery Julii a Báru. Zuzana nemá žádné dítě, ale je těhotná s Honzou, ale k tomu hlídá potřeštěnou babičku (Eva Holubová). Všichni spolu musejí vycházet, včas přijít do školy, do práce, k zubaři, na kroužky, trénovat ženské ragby, mít co jíst a nezbláznit se. Co prozradila Jitka Čvančarová o filmu Střídavka? Podívejte se na video:

Ledová koupel V jedné scéně na společném setkání všech hlavních postav stáhne Jiří Vyorálek Jitku Čvančarovou v rozpustilé náladě do bazénu, kam pak v oblečení naskáčou i ostatní. Podzim už ale bývá nevyzpytatelný a scény v bazénu museli herci absolvovat v hodně chladném počasí. Během natáčení celovečerního filmu se navíc vše musí do detailů nazkoušet, poté mnohokrát odehrát pro vyladění všech detailů pro kameru a následně zopakovat pro záběry z různých úhlů. Pro herce to tak znamenalo strávit více než půl dne skákáním do vody. Štáb tedy narychlo celý bazén vyhřál, aby se natáčení obešlo bez nastydnutí. Lehkou nespokojenost tak vyjádřila jen Jitka Čvančarová. „Otužuju se a voda v bazénu byla pro mě až moc teplá," vzpomíná. Jinak ale samotná Jitka Čvančarová s Annou Polívkovou všechny přítomné bavily, protože se snažily v přestávkách secvičit akvabelské číslo.

Holubová ve svěrací kazajce Evu Holubovou jako ztřeštěnou babičku jedné z postav zas čekal velmi dlouhý několikahodinový pobyt ve svěrací kazajce. Její vnučku v podání Kristiny Svarinské veze sanitka s prasklou vodou na porod a první nápad saniťáků, jak vzít svébytnou babičku s nimi, aby zůstala v klidu a situaci nemohla zhoršit, je použít svěrací kazajku. Celá scéna ve filmu vyznívá komicky a zábavně, ale staré filmové pravidlo zní, že natočit komediální scénu je to nejsložitější. Než se tedy celá scéna hektického příjezdu k porodu vymyslela, načasovala, nacvičila a správně natočila, Eva Holubová strávila ve svěrací kazajce na place pár hodin.

Ragby v dešti Postavy Jitky Čvančarové a Anny Polívkové spojuje ve filmu postava Jiřího Vyorálka jako současného a bývalého partnera a také to, že obě se ve filmu věnují ženskému sedmičkovému ragby. V den natáčení hlavního zápasu na hřišti na Strahově zavládlo nevlídno a déšť. „Začalo nám pršet a vše se zkomplikovalo, ale myslím, že by díky tomu mohly mít tyto scény ve filmu správnou atmosféru," vzpomíná Anna Polívková. „My jsme se to s Aničkou chtěly trochu naučit, abychom na natáčení nebyly jako úplná polena," dodává Jitka Čvančarová. „Točili jsme v noci, pršelo a teplota klesla už opravdu hodně k nule a my jsme se v totálně promočených dresech klouzaly po trávníku. Já ale dobrodružství podobného typu miluju, když má svítit slunce a začne průtrž mračen a my se s tím musíme vyrovnat," dodává Čvančarová.