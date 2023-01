Zelenou kometu s označením C/2022 E3 (ZTF) zaznamenali astronomové z jižní Kalifornie loni v březnu za pomocí zařízení Zwicky Transient Facility. Podle webu space.com se zprvu domnívali, že jde o asteroid. Nakonec se ukázalo, že jde o vlasatici. Zelená kometa měla cestu kolem planety Země naposledy zhruba ve starší době kamenné, přezdívá se jí proto také Neandertálská kometa . Podívanou na jasně zelené světlo byste si rozhodně neměli nechat ujít, protože tato příležitost se nám nabízí po padesáti tisíciletích! A pokud kometa zůstane na své původní dráze, nebude ji možné znovu spatřit nejméně další milion let.

Neandertálská kometa i bez dalekohledu

Vidět zelenou kometu je možné od začátku ledna až do února. V současnosti je od Slunce vzdálená přibližně 166 milionů kilometrů. Zpočátku ledna bylo možné kometu ještě vidět pouze menším hvězdářským dalekohledem. Nejviditelnější má být na přelomu ledna a února, kdy ji kromě hvězdářů mohou zahlédnout téměř všichni. Nejblíže Slunci bude 2. února a za dobrých světelných podmínek bude viditelná bez dalekohledu.

Pokazit neopakovatelný zážitek z jejího pozorování by mohlo jen silné osvětlení nebe měsícem nebo světelným smogem. Francouzský astrofyzik Nicolas Biver doporučuje obyvatelům severní polokoule kometu pozorovat už v posledním lednovém týdnu, kdy nastanou díky novoluní lepší podmínky. Na obloze ji v tu dobu najdete mezi souhvězdím Malého vozu a Velké medvědice. Pokud to nestihnete, nezoufejte. Ještě 10. února by měla kometa být dobře viditelná při cestě kolem Marsu.