Komu patří jejich hlas: Tohle jsou oblíbení dabéři hollywoodských fešáků

Český herec slavného piráta prvně daboval v roce 1993 ve filmu Co žere Gilberta Grapea. Už tenkrát mu byl Depp sympatický svým přístupem k profesi. Rád totiž hrál v nízkorozpočtových filmech a klidně odmítal velké projekty, když se mu nelíbila role. Společnou mají pak lásku k hudbě, oba totiž hrají na kytaru. V soukromém životě toho ale zase tolik společného nemají, až na to, že oba odešli z dlouholetého manželství kvůli jiné ženě. Zatímco hollywoodský bouřlivák v posledních letech plnil bulvární plátky soudními tahanicemi s bývalkou Amber Heard, kdy na veřejnost vyplouvaly nechutné detaily ze soukromí, Rašilov vede docela poklidný život po boku nové manželky Lídy.

Kdo by to byl řekl, že hollywoodskému fešákovi zbývá už jen pouhý rok…

Všimla jste si někdy, že Brada Pitta, Keanu Reevese, Bena Afflecka namlouvá jeden člověk? Tím je známý herec Michal Dlouhý, který se prvnímu jmenovanému podobá nejvíce nejenom hlasem, ale i vzhledem. Poprvé Pitta daboval v roce 1994 ve filmu Interview s upírem, přičemž se ve studiu potkával i se svým bratrem Vladimírem, který pro změnu propůjčil hlas Tomu Cruisovi. Dlouhého baví především to, jak je Brad Pitt herecky kreativní a umí se sympaticky shodit. Co se osobního života týče, tak je český herec na rozdíl od kolegy dlouhodobě šťastný po boku manželky Zuzany, kterou si vzal v roce 2006.

Harrison Ford – Jiří Štěpnička

Herec se dostal k dabování slavného Indiana Jonese za vtipných okolností. Když v rádiu namlouval jednu reklamu, tak byl od zvukaře oddělený stěnou a nebylo na něj vidět. Vedle zvukaře tehdy stál člověk z Ameriky, který přijel na kontrolu, a když ho uslyšel, tak prohlásil: „Ježíši Kriste, kdo to je? Ten má hlas jako Harrison Ford!“ Zvukař na to reagoval: „To nic není, počkejte, až přijde.“ Postupem času Štěpnička si na Harrisona tak zvykl, že dokázal odhadnout, co v jaké scéně udělá. Společné mají i malířské sklony a zálibu v kutilství. Harrison Ford je totiž truhlář a kolegům dokonce vyráběl nábytek.