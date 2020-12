Komu se v posteli vyhnout? Tyto typy milenců v ložnici rozhodně nechcete!

Objevování vlastní sexuality je zábavné, trochu riskantnější je prozkoumávání šikovnosti a kompatibility partnerů. Bohužel ne každý muž je dobrý milenec. Existuje několik typů chlapů, na které v posteli vlastně ani nechcete narazit.

Minutový milenec Jednoduše, tento muž bude se vším hotov ještě dřív, než vy vůbec začnete. Nejhorší je, že je to pro něj velice citlivé téma, o kterém se vlastně vůbec nechce bavit. A většinou se ještě rozčílí, když o tom začnete mluvit vy. Nebude o tom s vámi mluvit a basta, a jestli budete přesto trvat na tom, že to musíte vyřešit, nakonec to bude všechno vaše vina.

Úchylný milenec Není nic špatného na tom, když posouváte hranice své sexuality do všech stran. Nemůžete říct, že se vám něco nelíbí, pokud to nezkusíte, ale každý z nás má jisté meze, které není schopen překročit. Pokud vám do ložnice vtrhne milovník všech možných libůstek, které hraničí s vaší představou únosnosti, pak je zaděláno na dost nepříjemnou situaci.

Emocionální milenec To je chlapík, který v sobě má tolik lásky, kolik mu chybí sebevědomí. Udělá pro vás v posteli první poslední nehledě na vlastní potěšení, ale bude se také neustále ujišťovat, jestli se vám vše, co právě dělá, líbí a jestli jste spokojená. Je možné, že nakonec dojde i na slzy. Milujeme citlivé a všímavé milence, ale co je moc, to je moc.

Milenec s božským komplexem Tam, kde v předchozím případě sebevědomí nebylo dost, tady ho je zase až moc. Jsou muži, kteří si o sobě myslí, že jsou bozi, kteří se nějakým způsobem octli na zemi. Mají pocit, že byste měla děkovat, že máte to privilegium. Je to ovšem spíš za trest, je mu vlastně úplně jedno, s kým v té posteli je a jestli jeho názor na to, že je ztělesněný bůh, sdílíte. Většinou je značně obdařen, ale co s tím – když neví, co s tím dělat!

Milenec sběratel Spí s každou, která je ochotná s ním jít do postele. Má sex jako sport a je přesvědčen, že čím vyšší číslo zářezů na pomyslné pažbě, tím větší borec je. Jediné, čím pro něho jste, je číslo, sbírá jedno za druhým a je mu jedno, jaký výkon předvede, vy nejste nic než další skalp.

Milenec pečlivka Pěkně voní, je čistý a nažehlený, ale nakonec zjistíte, že od tohohle chlapa rozhodně nemůžete očekávat, že z vás serve šaty a praští s vámi na postel. Tenhle si šaty sundá a složí je úhledně na hromádku, zkontroluje prostěradlo, jestli je čisté a pořádně natažené, a dříve než začne hladit vás, uhladí polštáře. Po sexu okamžitě skočí do sprchy, a jestli se k němu hodláte tulit, měla byste se osprchovat také.