Konec roku podle horoskopu: Jak strávit silvestra podle vašeho znamení?

Nevíte, kam se vrtnout o silvestru, nebo si jen při oslavách posledního dne v letošním roce chcete dopřát malou změnu? Inspirujte se svým znamením zvěrokruhu.

Vodnář (21. ledna až 20. února) Vodnářům se celý rok dařilo po pracovní stránce, těm, kteří investovali, se jejich investice dobře vrátily. Silvestr je pro ně ideální příležitostí k oslavě všech profesních úspěchů. Bude jen na nich, zda se svými pokroky budou chtít pochlubit mezi širším okruhem přátel i známých, nebo budou preferovat pouze menší oslavu s rodinou.

Ryby (21. února až 20. března) Ryby jsou rády o samotě. Čas strávený samy se sebou využívají k načerpávání nové energie, kterou jim bere konverzování a společnost druhých. Nejlépe se budou cítit v pronajatém penzionu daleko od civilizace, nebo alespoň doma u televize v papučích s rodinou.

Beran (21. března až 20. dubna) Berani by podle astrologů měli letos strávit silvestra s rodinou a blízkými. Jejich společnost jim letos prospěje nejvíce. Zajímavou variantou může být navštívení nějakého příbuzného, kterého dlouho neviděli. Silvestr bude pro Berany ideální dobou pro nápravu všech pokažených rodinných vztahů. Ideálním stylem netradičních oslav silvestra bude pro Berany romantické zimní posezení u ohně s těmi, které mají nejraději.

Býk (21. dubna až 21. května) Býk je velice smyslné znamení. Býci rádi potěší všech svých pět smyslů najednou. Silvestr by tak pro ně bylo ideální strávit někde pěkně v teple. Už se vidí na pláži a s drinkem v ruce. Pokud to zrovna není možné, radost Býkům udělá i den strávený plánováním dovolené, k čemuž je silvestr ideální. Od věci není v tento den ani romantický večer ve dvou s drahou polovičkou.

Blíženci (22. května až 21. června) Blížencům hrozí na silvestra nachlazení nebo chřipka, proto by ho měli strávit raději někde venku, kde není tolik bacilů oproti uzavřeným klubům a diskotékám. Budou náchylnější a mohli by něco chytit, čehož se zároveň obávají. Blíženci budou letos trochu bilancovat životní úspěchy a neúspěchy a přát si, aby byl další rok lepší. Prospěje jim trochu zklidnění a posezení pouze s partnerem nebo pár nejlepšími přáteli. Vyzkoušet mohou také různé rituály pro štěstí. Štěstěna bude Blížencům přát na silvestra i po celý nový rok.

Rak (22. června až 22. července) Zdomácnělí Raci letos překvapí. Namísto obvyklé domácí pohody a klidu by měl Rak letos naplánovat něco neobvyklého. Astrologové naznačují, že silvestr je pro Raky ideálním časem, jak začít nové podnikání. Doporučují pozvat na večírek svého nadřízeného, kolegu anebo potenciálního spoluzakladatele nové firmy. Zkušení Raci by měli uspořádat obchodní večírek.

Lev (23. července až 22. srpna) Lvům hrozí zrovna na silvestra různé nepříjemnosti v podobě možného oklamání. Na povrch mohou vyplout i některá tajemství. Astrologové proto radí, aby Lvi poslední den v roce raději strávili o samotě nebo jen s několika vybranými lidmi, kterým mohou opravdu důvěřovat. Vyhýbat by se měli davům lidí, které by je dostaly jen do dalších problémů a které na náladě zrovna nepřidají.

Panna (23. srpna až 22. září) Nejlepší plán pro Panny na silvestra je podle astrologů cestování plné poznávání a nových prožitků. Oslavit konec starého roku plného dobrodružství a zároveň nadcházející nový rok bude pro Panny skvělým zakončením a oslavou všech jejich dosavadních úspěchů. Nutno podotknout, že rok 2022 byl pro Panny skutečně zajímavý, úspěšný a plný inspirace.

Váhy (23. září až 23. října) Váhy budou dost možná muset pracovat i na silvestra. V případě, že to není nezbytně nutné, měly by raději vypnout telefon, pracovní počítač a ignorovat všechny e-maily. Jedině tak se jim podaří nastavit si v novém roce s ostatními hranice toho, co si k nim mohou dovolit. Váhy by měly zvážit silvestrovský výlet, kde se jim podaří nemyslet na starosti, například někam do města se zajímavou architekturou.

Štír (24. října až 22. listopadu) Štíři jsou společenští, proto se jim může zamlouvat navštívit hned několik silvestrovských večírků najednou. Rozhodně by ke konci roku neměli zůstávat na jednom místě. Budou slavit úspěchy a těšit se všeobecné oblíbenosti. Toho mohou důmyslní Štíři využít k získání nových užitečných pracovních kontaktů. Tak či tak jim rozhovory s každým, koho o silvestru potkají, půjdou hladce.

Střelec (23. listopadu až 21. prosince) Střelci jsou poslední dobou trochu upjatí. Na silvestra by se tedy měli především pokusit uvolnit. Také by se měli smířit se starými křivdami i vším, co už nejde změnit. K tomu je ideální například pronajatá chata v horách, kde si zalyžují a stráví svůj volný čas s přáteli.