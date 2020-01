Konjaková houbička: Zázrak z Japonska, který nahradí čisticí pleťové přípravky

Konjaková houbička je vlastně rostlina Amorphophallus konjac nebo také ďáblův jazyk, pochází z Japonska a stala se hitem coby skvělý čisticí prostředek na pleť. Má totiž antibakteriální a protiplísňové účinky, vyrovnává PH pleti, nahradí peeling, pomáhá zbavit se akné a ucpaných pórů, podporuje mikrocirkulaci krve a je šetrná k pokožce stejně tak, jako k životnímu prostředí, protože je stoprocentně přírodní, a tudíž biologicky odbouratelná. Ušetříte navíc za vatové tamponky a přípravky na čištění pleti, jelikož konjaková houbička to všechno zvládne sama.

Při prvním použití bude mít konjaková houbička pevnou strukturu, která pro vaši pleť nebude úplně příjemná. Jako první krok tedy naplňte umyvadlo teplou vodou a ponořte do ní houbičku, dokud se neroztáhne a nebude krásně měkká. Poté vymačkejte přebytečnou vodu a v tom okamžiku bude houbička připravena k použití. Konjaková houba účinkuje skvěle v kombinaci s pouhou vodou, nic dalšího nepotřebujete, jestli si ale chcete čištění pleti dvojnásobně pojistit, můžete ji zkombinovat s oblíbeným přípravkem na mytí obličeje. Ten použijte na celou tvář, poté opláchněte pomocí houby, vyčistěte ji a postup zopakujte pouze s čistou vodou.

Dělejte krouživé pohyby

Nejlépe se každodenní špíny a make-upu na tváři zbavíte tak, že budete obličej pomocí konjakové houbičky ošetřovat jemnými krouživými pohyby. Nebojte se dostat se i do hůře dostupných míst kolem nosu, očí a obočí. K tomuto účelu nejlépe slouží klenuté houbičky, které do těchto oblastí snáze proniknou. Během použití houbičku několikrát opláchněte a na závěr použití opláchněte i obličej čistou vodou, abyste dokončila čistící proceduru. Po použití ještě houbičku řádně vymyjte vodou, poté vyždímejte všechnu vodu a zavěste ji na háček, aby do dalšího použití vyschla. Nenechávejte ji ležet na umyvadle, kde bude ve vlhku a budou se v ní množit bakterie.