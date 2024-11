Nechte si zkontrolovat komín, ale pravým kominíkem!

Razítko si dnes umí opatřit každý. Například ve středních Čechách už se to pomalu stává folklorem. Vždycky v polovině léta začnou do zahrádkářské osady najíždět kominíci. Mají s sebou vytištěné dokumenty kontrolní správy a za pětistovku je majitelům nemovitostí při kávičce na terase rádi vyplní. Na komín ani kamna se nejdou ani podívat. Spoléhají se na to, že každý si spalinové cesty vyčistí sám a topit bude stejně minimálně, protože od podzimu do jara osada osiří. Naše kolegyně jednou takového „šikulu“ pozvala i do svého domu. Nalákala ji požadovaná pětistovka. Jiní kominíci chtěli o tři až čtyři stovky víc. Když ovšem stejný postup, tedy úřadování od stolu v kuchyni, předvedl i u plynového kotle, který topí převážnou část roku, lekla se. Raději pak pozvala opravdové řemeslníky, kteří celý komín projeli kamerou. Drahá zkušenost, ale když jde o život, raději platit dvakrát.

Víte, že...kontroly a čištění komínů nejsou žádný novodobý výmysl? V právním systému České republiky jsou zavedeny již od doby vlády Marie Terezie, když jsme ještě byli součástí rakouského mocnářství.

Poctivý kominík přichází na objednávku

V první řadě je dobré si uvědomit, že poctivý kominík přichází na objednávku, nikoliv sám od sebe. „Ideální je nechat si doporučit někoho od sousedů, kteří mají ‚svého‘ kominíka a důvěřují mu. Nebo se zkuste obrátit na někoho, kdo patří do Společenstva kominíků, dobrovolného sdružení, které vzniklo mimo jiné právě kvůli garanci profesní a etické úrovně,“ říká Pavel Dědič, soudní znalec v oboru kominictví. Vloni se ovšem objevily i falešné průkazy Společenstva kominíků, proto se vyplatí vždy překontrolovat členství i v seznamu na webových stránkách skcr.cz.

Z ulice komín neprohlédne

Poctivý kominík také provede kontrolu jinak než od stolu nebo z ulice. „Kontrola a čištění spalinové cesty by měly trvat alespoň 20 minut. Technologické postupy jsou jasně specifi- kované,“ říká Pavel Dědič. Kominík by přitom měl vždy vyčistit a zkontrolovat celou spalinovou cestu od napojení na spotřebič až po komín. Pokud objeví problém, navrhne řešení. Výsledkem prohlídky je pak zpráva o kontrole. I proto vás bude setkání s falešným kominíkem mrzet dvakrát. Zaprvé nemusí správně fungovat spalinová cesta, což by v krajním případě mohlo znamenat krácení pojistného. Potvrzení o kontrole vystavené neoprávněnou osobou totiž nebývá pro pojišťovny věrohodným dokladem. A zadruhé jste jen tak vyhodili peníze oknem.

Množení falešných kominíků umožňuje díra v živnostenském zákoně. „Živnostenský zákon umožňuje podnikat v oboru kominictví na tzv. institut odpovědné osoby. Tou je v tomto případě nejčastěji vysloužilý kominík, ideálně v důchodovém věku. Díky jeho podpisu pak můžou vykonávat kominické řemeslo až čtyři lidé bez jakékoliv kvalifi kace. Odpovědná osoba by na ně samozřejmě měla dohlížet, to se ovšem v praxi neděje,“ tvrdí Pavel Dědič.

Potvrzení o kontrole vystavené neoprávněnou osobou nebývá pro pojišťovny věrohodným dokladem. Svého kominíka si prověřte.

1. Pozor na záměnu pojmů Hodně lidí si plete revizi spalinové cesty a kontrolu spalinové cesty. Přitom jde o různé činnosti, které můžou provádět osoby se vzájemně odlišnou odbornou způsobilostí. Zatímco kontrolu a čištění může provádět vlastník živnostenského listu v oboru kominík, na revizi spalinových cest už musí mít řemeslník vysvědčení o zkoušce s názvem Revizní technik spalinových cest. 2. Jsou kontroly spalinových cest povinné? Nařízení vlády nemůže občanům určovat jakékoliv povinnosti. Jen stanoví návod, jak mají při provozu a údržbě spalinových cest a připojených spotřebičů postupovat, aby při jejich provozu nedošlo k požáru ani k otravě. 3. Když nebudu mít kontrolu, dostanu pokutu? Nařízení vlády ani jiné zákony neumožňují státní správě udělit pokutu občanovi, pokud si jednou ročně neobjedná kominíka. Pokuta může být občanovi udělena pouze tehdy, když dojde vlivem jeho nezodpovědného chování k újmě na zdraví nebo majetku. 4. Jak často čistit komín Jednou ročně je potřeba nechat zkontrolovat všechny používané komíny kominíkem. Zároveň je potřeba – především když topíte pevnými palivy – komín aspoň třikrát do roka vyčistit. Jestliže topíte pevnými palivy a máte spotřebič s výkonem maximálně 50 kW, můžete se do čištění s vhodným vybavením pustit i sami.

Co hrozí?

U spotřebičů na pevná paliva: POŽÁR

Tyto spotřebiče si většinou kontrolují a čistí sami uživatelé. Na kamnech nejsou většinou žádné zabezpečovací prvky a při spalování pevných paliv je ve spalinách dost velké množství oxidu uhelnatého. To se zvyšuje při použití nekvalitního paliva nebo při neodborné obsluze spotřebiče paliv – třeba když oheň moc dusíte. Počet otrav je přesto minimální. Mnohem víc hrozí vznik požárů. Nánosy sazí a nespáleného uhlíku (saze a dehet) na vnitřních stěnách spalinové cesty jsou silně hořlavé a lehce se vznítí. Je to takový hukot, že pak máte pocit, jako by vám na komín dosedal tryskáč. Při komínovém požáru se teploty uvnitř komína pohybují okolo 1000 stupňů Celsia, může pak dojít ke vznícení přilehlých hořlavých dřevěných konstrukcí a následnému požáru stropů nebo konstrukce střechy.

U spotřebičů na plynná paliva: OTRAVA

Spotřebiče na plynná paliva (zemní plyn, propan-butan) potřebují každoroční kontrolu servisního technika. Na spotřebičích jsou některé zabezpečovací prvky (např. čidla tzv. zpětného tahu apod.) a při spalování zemního plynu nevzniká takové množství oxidu uhelnatého jako při spalování pevných paliv. Počet otrav se v ČR přesto počítá na 300 ročně.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 10/2015"

Text: toma