Kopr, máta nebo libeček. 8 bylinek, které vyrostou v každé zahrádce

Kopr

Vypěstujete si ho jednoduše – semínka rozházíte na volný záhon, ale třeba i mezi sazenice zeleniny. Dobře se mu bude dařit na slunném nebo polostinném stanovišti s lehkou a dobře propustnou půdou. Sklízet můžete postupně výhonky a přidávat je do polévek, omáček nebo čerstvých salátů. Vzrostlé stonky kopru se vám budou hodit při nakládání okurek.

Koriandr

Vypěstovat ho můžete ze semen, která vysejete začátkem jara na vlhké stanoviště, případně si pořiďte sazeničky a po zmrzlých mužích je vysaďte do truhlíku nebo na záhon s propustným vápenitým pěstebním substrátem. Sklízí se postupně a přidává do asijských a arabských jídel, ale skvěle chutná třeba v sendviči nebo zeleninovém salátu.

Máta

Snadno se vypěstuje ze semen, která na jaře rozházíte rovnoměrně na záhon nebo do kontejneru s dobře propustnou výživnou půdou. Rychle se rozrůstá a může vytěsňovat okolní rostliny, takže se vyplatí pěstovat ji v ohraničených záhonech. Sklízí se postupně nať, připravit si z ní můžete čaj, limonády nebo koktejly, dobře ale chutná i v čerstvých salátech.

Estragon

Choulostivá bylinka původem ze Středomoří potřebuje světlé chráněné stanoviště, proto se vyplatí pořídit si rovnou sazenici a vysadit ji ven do truhlíku až po zmrzlých mužích. Má dlouhé stonky a potřebuje ke zdárnému růstu větší prostor a také kvalitní humózní pěstební substrát. Estragon přidávejte do omáček, k masu, ochutit s ním můžete olej nebo vinný ocet. Pozor ale, neměly by ho konzumovat těhotné ženy.

Meduňka

Vypěstujete si ji snadno ze semen. Dobře se jí bude dařit na záhonu i v kontejneru, výhodnější ale bude druhá varianta, meduňka se totiž rychle rozrůstá. Ocení dobře prohnojenou hlinitopísčitou zeminu a slunné nebo polostinné teplé stanoviště. Nať se sklízí postupně. Listy meduňky se používají na přípravu čaje a k ozdobení sladkých dezertů, vyrobit z ní můžete sirup, letní limonády nebo ji použít při přípravě koktejlů.

Tymián

Nenáročná bylinka se v našich podmínkách pěstuje také jako trvalka. Má ráda teplé slunečné a před větrem chráněné stanoviště s dobře propustnou půdou, nesnáší přemokření. Během sezony se postupně sklízí její zelená nať. Přidává se ke grilovanému nebo pečenému masu, ale i k rybám nebo těstovinám. Sušený tymián můžete využít při míchání bylinných směsí, třeba provensálského koření.

Libeček

Na zahradě ho můžete pěstovat jako trvalku. Je nenáročný na pěstování, dobře se mu daří na slunci i v polostínu. Množí se dělením větších sazenic, ale vypěstovat si ho můžete i ze semen, která vysejete na začátku jara do pařeniště. Libeček je hodně aromatický, přidávat se dá do polévek nebo omáček, ale i k vařeným bramborům nebo vaječným pokrmům. Ze zblanšírovaného libečku si připravte olej na ochucení salátů.

Rozmarýn

Vyplatí se pořídit si již předpěstovanou sazenici a pěstovat ji venku v přenosném květináči. Na konci pěstební sezony totiž musíte rozmarýn přesunout do místnosti s teplotou zhruba 10 až 15 °C, dařit se mu bude na okenním parapetu. Ocení dobře propustnou půdu a slunné stanoviště, nesnáší přemokření. Použít ho můžete ke grilovanému, pečenému i dušenému masu, snítku můžete přidat i k rybám nebo bramborám