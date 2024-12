Koření na zahřátí: Které a jak můžete použít

Zima zalézá za nehty, nohy zebou, a tak není od věci dodat našemu organismu něco, co by jej prohřálo. Nemusí to být alkohol, zkuste koření!

Mimochodem, dát si po procházce zimním lesem nebo po běžkovém výletu panáka tvrdého alkoholu, je spíš na škodu. Tělo spotřebuje energii na to, aby rozproudilo krev, a odebere teplo vnitřním orgánům. Někteří lidé tvrdí, že je jim po alkoholu ve výsledku naopak chladněji, zejména s časovým odstupem. Ten pocit je správný. Lepší je teplý čaj. Můžete do něj přidat i již zmíněné koření a další ingredience. Které?

Zázvor

Máme ho rádi do jídel, ale v zimě si z něj děláme nápoj, často i s přídavkem medu. Zázvorový čaj popíjíme, i když máme virózu nebo na nás něco leze. Kořen obsahuje vitaminy a minerály, například vitaminy A, B nebo C a draslík, sodík nebo fosfor, ale také celou škálu esenciálních olejů a flavonoidů. Nezaměnitelnou chuť mu dodává látka gingerol. Zázvor lékařský působí proti virům a bakteriím, ale také tiší bolesti, podporuje činnost mozku, zlepšuje chuť k jídlu a imunitu a má spoustu dalších výhod.

Zázvor by se měl užívat jako lék. Pokud byste to s ním přehnali, můžete si podráždit sliznice trávicího traktu.

Hřebíček

Znáte film Maratónec? Laurence Olivier v něm mučí Dustina Hoffmana tím, že mu ničí zuby. A Dustin si je pak léčí hřebíčkem. Tohle krásně vonné koření obsahuje látky, které působí jako anestetikum, tudíž snižují bolest. Zároveň také dezinfikují. Jestli tedy potřebujete nejen osvěžit dech, ale pomoci při zánětu dásní nebo bolesti zubu a krku, žvýkejte hřebíček. Anebo použijte hřebíčkový olej, stačí jedna kapka do sklenice vody. Když ale hřebíček svaříte v nápoji – a nemusí to být jen víno, bude vám mnohem tepleji.

Chilli

Čerstvé nebo mleté chilli papričky s nejrůznější silou jsou velmi oblíbené v kuchyni, ale umějí i podpořit zdraví. Obsahují totiž to, co klasické papriky, tedy například betakaroten nebo vitamin C. Využívají se i jako prostředek ke zlepšení chuti k jídlu, a jistě znáte i náplasti proti bolesti, ve kterých je kapsaicin, látka, kterou obsahují papričky. Když vám bude zima, stačí si přidat trochu chilli do polévky anebo si na výlet vzít čokoládu s chilli.

Badyán

Hvězdičky koření využíváme nejen při vaření, ale také do zimních dekorací. Stejně jako jiné prohřívací koření, i badyán vám vyžene z těla zimu, posílí imunitu, zabojuje s viry a bakteriemi. Jednoduše si svařte jeden kousek s vodou a máte vonný zahřívací čaj. Ten zlepší i trávení a pomůže vám při kašli.

Skořice

Voňavé koření dobře známe, a to jak v mleté formě, tak i jako ruličky, které se přidávají kupříkladu do svařeného vína. Aromatická skořice pomáhá nejen při prohřívání organismu, ale také na zvýšení chuti k jídlu a zároveň na spalování tuků. Pořád je ale třeba mít na mysli, že jde o koření, ne o potravinu, kterou si můžeme dopřávat po lžících, ve větším množství může skořice vyvolávat alergické reakce, podráždění trávicí soustavy a podobně. V malé míře ovšem prospívá i při bolestech nebo ke zlepšení krevního oběhu. Dokáže si také poradit s bakteriemi, proto bývá součástí preparátů na bolesti v krku nebo zubů a dásní.

Křen

Ano, i náš „obyčejný“ křen, který dáváme do omáček nebo jako přílohu k masu, zapůsobí jako zahřívač. Mohou za to obsažené hořčičné silice, jež mu dávají i typickou chuť. Když si po návratu z venku uděláte hrnek čaje a k němu křenovou pomazánku, určitě vám nebude zima. Někdo ale strouhaný křen používá podobně jako zázvor – nastrouhaný do horké vody, k tomu lžíci medu… A hned máte nápoj proti nachlazení a na zahřátí.

Kurkuma

Většinou ji používáme v kuchyni jako mletý prášek, ovšem tu a tam ji jde sehnat i jako oranžový kořen, a tudíž ji využít pro přípravu prohřívacího nápoje namísto zázvoru. Rozproudí krev a dodá tělu teplo. Zároveň kurkuma umí bojovat proti virům a bakteriím, ale také volným radikálům, takže působí antioxidačně. Nastartuje mozek, posílí paměť, podpoří trávení, samozřejmě v menších dávkách jako každé jiné koření.

Galgán lékařský

Je u nás daleko méně známý než zázvor, přesto je mu, co se týče chuti a účinků, dost podobný. Hodí se také do nejrůznějších pokrmů, kterým dodá chuť, ale můžete ho využít všude tam, kde jste zvyklí mít zázvor. Ostatně galgánu lékařskému se říká černý zázvor. Když z jeho kořene vymačkáte šťávu a smícháte ji s vodou, máte kloktadlo, čaj z něj se popíjí nejen na zahřátí, ale třeba i pro posílení bolavého žaludku. Můžete využít čerstvý galgán, který se dá koupit v obchodech s ovocem a zeleninou, anebo sušený, ten bývá k dostání většinou v prodejnách s bylinkami.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 1/2024"

Text: Marcela Kašpárková