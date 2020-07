Koronavir je nezastrašil: Které české celebrity tráví dovolenou v zahraničí?

Moderátorka Lucie Borhyová se koronaviru nezalekla a rozhodla se, že i letos se chce podívat k moři. Nejjistější pro ni byla cesta po vlastní ose, a tak se krásná blondýnka rozhodla vyrazit na vlastní pěst autem. Zavítala do prosluněného Řecka, odkud sdílela hned několik fotek, a poté si udělala ještě výlet do Vídně.

Také zpěvačka Dara Rolins má pro strach uděláno. Vyrazila totiž rovnou do ohniska nákazy a rozhodla se vychutnat si krásy Itálie. A co víc, vzala s sebou i svoji dceru Lauru. Cestovatelky se zastavily u jezera Lago di Garda, zavítaly na pláž u městečka Sirmione a vychutnaly si krásy prázdných Benátek plných romantických zákoutí.

Modelka Taťána Brzobohatá spolu se svým manželem Ondřejem Brzobohatým zavítali do míst, kam každoročně jezdí tisíce Čechů. Ano, správně, do Chorvatska. Letos jsou ale chorvatské oblázkové pláže údajně téměř prázdné, a tak si turisté mohou krásy této země vychutnat ve větším poklidu. Taťána s Ondřejem si dovolenou užívali na jachtě, při prohlídkách měst i při koupání v Jadranském moři.

I Patricie Pagáčová vzala s manželem auto a podnikla krátký roadtrip. Společnost manželům dělali i jejich dva psi. Roadtrip herečka s manželem započali v Rakousku, kde obdivovali krásy rakouských jezer, poté se přesunuli k moři do Chorvatska, kde Patricie poctivě cvičila jógu. Celý výlet zakončili opět v Rakousku u jezera Mondsee.

Dana Morávková vyráží do Rakouska ke krásným jezerům rok co rok a ani letos nehodlala udělat výjimku, i když podmínky pro cestování nejsou zrovna příznivé. Za hranice vyrazila herečka se svým manželem Petrem Maláskem a jejich synem. Rodinka pobývala u jezera Wörthersee, odkud Dana Morávková sdílela několik fotek.

Andrea Verešová

Instagram Andrey Verešové z posledních týdnů vypadá, jako by se vlastně žádná bezpečnostní opatření ohledně koronaviru nekonala. Krásná Andrea si vyrazila na dovolenou do Řecka, konkrétně na luxusní kykládský ostrov Mykonos, odkud provokovala krásnými fotkami. Další cesta ji čekala záhy, tentokrát za prací do Chorvatska, kde na Makarské riviéře fotila nový pictorial a při té příležitosti si tam užila další dovolenkové dny.