Koronavirus mezi slavnými: Hanks, princ Charles, Bond girl, Ledecký. Kdo se nakazil?

I když slavní občas vypadají, jako by byli nedotknutelní, nemusí být vše tak, jak se zdá. Ani známým tvářím se totiž nevyhýbá pandemie koronaviru, která řádí po celém světě. Kdo se nakazil a komu už se podařilo se uzdravit?

Tom Hanks a Rita Wilson Populární herec Tom Hanks a jeho manželka Rita Wilson byli jedněmi z prvních slavných hvězd, které potvrdily nákazu koronavirem. Manželé se v té době nacházeli v Austrálii, kde Tom Hanks natáčel film o králi rock'n'rollu Elvisu Presleym. Hanks i Wilson museli po týdnu v nemocnici zůstat čtrnáct dní v přísné karanténě přímo v jejich domě v Austrálii. Jejich nemoc měla naštěstí lehký průběh, a tak se před několika dny vrátili soukromým letadlem do Ameriky. I zde však musí dodržet dvoutýdenní karanténu. "Hej, lidi. Je to dva týdny, co jsme měli první symptomy, a je nám lépe. Domácí izolace funguje takto: Nikoho nenakazíte a od nikoho to nechytnete. Selský rozum, ne?" vzkázal Hanks svým fanouškům prostřednictvím svého profilu na Instagramu.

Olga Kurylenko Také představitelka Bond girl z roku 2008 Olga Kurylenko zákeřnou nemoc prodělala. „Jeden týden jsem se cítila docela blbě a byla většinu času v posteli, spala, měla vysoké teploty a silnou bolest hlavy. Druhý týden byla horečka pryč, ale měla jsem mírný kašel a cítila se unavená. Na konci druhého týdne jsem se cítila už naprosto v pořádku. Kašel je téměř pryč, ačkoli ráno trochu pokašlávám, ale během dne už vůbec! Jsem v pohodě! A teď si užívám tento čas, abych uvažovala o spoustě věcí a trávila čas se synem," popsala herečka před několika dny průběh nemoci. Kde se hvězda bondovky Quantum Of Solace nakazila, není jasné, ví se jen to, že na place to nebylo, protože v současnosti nic nenatáčela. Momentálně je Kurylenko oficiálně uzdravená a po rozchodu s přítelem tráví většinu času se synem.

Princ Charles Nákaza koronavirem se nevyhýbá ani královským rodinám. Své o tom ví i princ Charles, který už kvůli svému věku spadá do rizikové skupiny. Jednasedmdesátiletý nástupce na britský trůn měl ale naštěstí pouze mírný průběh nemoci, takže celou karanténu strávil doma. Zvládl během ní dokonce i pracovat a vést videokonference. Princ je nyní podle zpráv z Anglie vyléčený a u jeho stejně staré manželky Camilly se nemoc doposud neprojevila. Podle mluvčího rezidence Clarence House princ Charles neohrozil ani svou třiadevadesátiletou matku královnu Alžbětu II., s níž se naposledy setkal ještě před datem, kdy mohl být infekční. Nákaze se ale nevyhnul další z předních politických představitelů Velké Británie premiér Boris Johnson.

Kníže Albert II. Monacký kníže Albert II. byl údajně první hlavou státu na světě, u které byla prokázána nákaza koronavirem. Pozitivní testy na COVID-19 u něj lékaři zaznamenali v polovině března a od té doby byl panovník z rodu Grimaldiů v domácí izolaci. Teprve před několika dny mu lékaři bylo dovoleno karanténu ukončit. „Lékaři, kteří pečovali o Jeho Jasnost knížete Alberta II. od počátku jeho nakažení, dnes dovolili, aby ukončil karanténu," uvedl v prohlášení knížecí palác.

Plácido Domingo Legendární operní pěvec a dirigent Plácido Domingo o svém pozitivním testu na koronavirus informoval veřejnost v neděli 22. března. Umělec byl kvůli komplikacím spojeným s nemocí hospitalizován v mexickém Acapulcu, jeho stav však podle lékařů nebyl kritický. Původně uvedl, že se v domácí izolaci potýkal s horečkou a silným kašlem, závažnější potíže ale prý neměl. Když se však jeho stav zhoršil, byl převezen do nemocnice, kde údajně zůstane tak dlouho, jak budou lékaři považovat za nutné. „Daří se mu dobře a má pozitivní odezvu na léčbu," citovala mluvčího televize CNN.

Debi Mazar Oblíbila jste si seriál z prostředí New Yorku s názvem Znovu 20? Tak právě představitelka excentrické umělkyně Maggie v těchto dnech bojuje s koronavirem. Herečka byla po potvrzení pozitivního testu poslána do domácího léčení, kde s nemocí už několik dní bojuje, její rodina je také v karanténě, žádné příznaky však nemá. „Mohu dýchat a uzdravuji se ve svém domově. Každopádně, lidi, zůstaňte doma! Chraňte sebe i své milované a posilujte svoji imunitu! Hodně štěstí a bůh nám žehnej!" uvedla Debi Mazar na svém instagramovém profilu, kde detailně popsala také příznaky a průběh nemoci.