Koronavirus, nebo alergie? Takhle je rozeznáte

Jaro je tu v plné síle a vše kolem kvete. Typické příznaky pro pylovou alergii jsou však v mnohém podobné onemocnění COVID-19, který způsobuje nový typ koronaviru. Jak je rozeznat?

V čem se alergie a koronavirus liší

Zatímco nová nemoc sevřela svět v pandemii a na svědomí má již sta tisíce obětí, v celém západním světě začíná sezona alergií, což může být pro mnoho nemocných problém. Za projevy alergie se totiž může schovávat nejen obyčejné nachlazení, ale i příznaky Covid-19. Ve všech případech může postižený trpět kašlem, dušností, ucpaným nosem, rýmou a ztrátou čichu. Určitě nechcete hned běžet k doktorovi, jak ale oba problémy rozeznat?

Do obrazu alergie určitě nepatří horečka ani zvýšená teplota. Pokud vás postihnou, je to důkaz, že netrpíte jen obyčejnou alergií. Právě zvýšená teplota je u nemocných Covid-19 jedním z nejčastěji zmiňovaných příznaků. Aby to ale nebylo tak jednoduché, někdy teplota u této nemoci zcela chybí.

Někteří nemocní Covid-19 si zase stěžují na bolesti celého těla, zejména velkých kloubů nebo zad. Takové projevy k alergii rozhodně nepatří, takže pokud se objeví, je také třeba zpozornět. Stejně tak, objeví-li se otoky.

Alergici v ohrožení

V tomto období by měl zpozornět každý alergik, jehož alergické projevy jsou jiné než v předchozích letech. Jsou-li vážnější, silnější nebo doprovázené dalšími příznaky, které nezná. Varováním by taky mohl být fakt, že nezabírají již osvědčené léky. Neznamená to nutně, že by alergik musel onemocnět Covid-19, protože alergie se vyvíjí a jejich příznaky, projevy i léčba se mohou měnit. Je však třeba zůstat ostražitý.

Odborníci varují, že silné alergie mohou oslabit dýchací systém, který je pak mnohem náchylnější k dalším onemocněním včetně uchycení nového typu koronaviru. Pokud pak dotyčný Covid-19 chytí, může mít nemoc mnohem horší průběh. „Když máte alergii, tělo reaguje, jako by se v těle odehrávala zánětlivá reakce. Proto vás svědí v nose, máte rýmu a vodnaté oči, které svědí. Zánětlivá reakce oslabuje tělo, takže je pro viry mnohem snazší se do organismu dostat,“ vysvětluje alergoložka a imunoložka Lakiea Wrightová. Podle ní tedy cokoliv, co můžete udělat, abyste zmírnili příznaky alergie, pomůže tělu vypořádat se s další nemocí.

Jednejte dříve, než se objeví příznaky

Pokud vás obvykle sezónní alergie trápí, odborníci radí, abyste se jim letos snažili předcházet, aby vaše plíce zůstaly co nejzdravější. Užívejte preventivně léky, které vám obvykle zabírají. „Nasaďte preventivně své léky, jako jsou antihistaminika a nosní steroidy, a příznaky alergie potlačte před jejich vypuknutím. Je tak velká šance, že nápor alergie vás zasáhne s menší razancí, což způsobí menší zánětlivou reakci a menší produkci hlenu. Pomáhá poznat spouštěče alergie a minimalizovat jejich expozici,“ radí Wrightová.

Astmatici, pozor

Neléčené alergie mohou vést až k astmatu. To je chronické respirační onemocnění, a má tedy potenciál zhoršit průběh koronavirového zápalu plic. V ohrožení jsou zejména jedinci, jejichž astmatické záchvaty doposud nebyly nijak léčeny. Pokud je nemocný pod pravidelnou lékařskou kontrolou a jeho astma se z dlouhodobého hlediska nezhoršuje, není riziko závažného průběhu koronavirové plicní infekce zásadně vyšší než pro jedince, kteří astmatem netrpí.

„Podmínkou je, aby astmatici dodržovali předepsaný léčebný režim, předepsané dávky léků a samozřejmě i preventivní ochranná opatření, jakými je nošení ochranných pomůcek, desinfekce rukou a povrchů, významné omezení kontaktu s jinými lidmi. Dodržování obecně vyhlášených ochranných postupů by mělo být dostatečné,“ říká ředitel České iniciativy pro astma Petr Pohunek.

Astmatici stejně jako alergici by si měli zajistit dostatek léků, nejlépe formou e-receptu. Přestože preventivní prohlídky lékaři většinou odsunuli na neurčito, svůj zdravotní stav je s některými z nich možné konzultovat telefonicky, nejlépe přes videohovor. Odborník tak může zhodnotit léky a jejich vliv na pacienta.