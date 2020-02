Nový typ koronaviru 2019 – nCoV, který se objevil poprvé v Číně před pár týdny, už napadl více než 28 000 osob a zemřelo na něj přes 500 lidí. Proč je tak zákeřný a v čem se liší od „obyčejné“ chřipky? Je na místě panika? V Česku se zatím nákaza koronavirem neprokázala, ovšem lidé mají strach a z lékáren i e-shopů mizí každý den ochranné roušky. Přitom právě teď bychom si měli dávat pozor na klasickou chřipku. Českou republiku zasáhla chřipková epidemie!

Rozdíl mezi chřipkou a koronavirem

Rozdíl mezi chřipkovým virem a koronavirem? Koronavirus se rychleji šíří a je tedy nejen v krátké době vyšší počet nakažených, ale i těch, co na něj zemřou. Koronavirus napadá nejen lidi, ale také zvířata. Může způsobit nachlazení, ale i smrtelné dýchací obtíže, které odborníci označují jako akutní respirační syndrom (SARS) či závažnou infekci.

Přestože se koronavirus momentálně skloňuje ve všech zemích světa, v Česku aktuálně nastupuje chřipková epidemie. Ta v Česku každý rok zabije kolem 2000 osob. Čeho se tedy máme bát víc? Jedinou „výhodou“ chřipky je to, že vědci chřipkové viry studují celá desetiletí, takže o nich vědí víc a taky ví, co od nich očekávat. O koronaviru se toho ví naopak zatím málo, protože je nový. Je to taková divoká karta, pokud jde o to, jak daleko se může rozšířit a kolik lidí na něj zemře.

Příznaky

Mezi nejčastější příznaky onemocnění koronavirem patří horečka, kašel a dušnost. Pouze 5 procent pacientů uvádí bolesti v krku a výtok z nosu, 1 procento pak průjem, nevolnost a zvracení. Příznaky tedy velmi podobné těm chřipkovým. U chřipky je typická horečka, kašel, bolest v krku, bolesti svalů, hlavy, rýma nebo ucpaný nos, únava a někdy zvracení i průjem. Chřipkové symptomy se objeví velmi náhle, na rozdíl od nachlazení.

Přenos

Chřipka se může šířit z člověka na člověka i dříve, než se projeví první příznaky. Nejvíce nakažliví jste během prvních 3-4 dnů. U některých osob může chřipka způsobit vážné komplikace, například zápal plic. Koronavirus má inkubační dobu týden až 14 dní a po celou dobu může být člověk nakažlivý. Chřipka i koronavirus se přenášejí po úzkém kontaktu z člověka na člověka, jedná se o kapénkovou infekci, která je přenášená vzduchem.

Pokud se ptáte, zda poznáte, zda vás napadl chřipkový virus nebo koronavirus, odpověď je zatím nejasná. Jak říká praktická lékařka a internistka MUDr. Jaroslava Čiefová z kliniky EUC v Praze, zatím jediný rozdíl mezi chřipkou a koronavirem je v tom, že koronavirus u nás nebyl zjištěn. „Až se sem dostane a rozšíří se, původce se pozná jen v laboratoři. Nyní platí pravidlo, že potenciálně infikovaný člověk koronavirem a tedy člověk, který se testuje a je v karanténě, je člověk, který v posledních 14 dnech byl v Číně nebo byl v kontaktu s osobou z Číny, a současně má chřipkové příznaky. I tak ale podle lékařky Jaroslavy Čiefové většinou výsledky vyšetření nepotvrdí ani chřipku ani koronavirus, protože tyto respirační nemoci mají i jiné původce. Máte-li slabší příznaky, jako je nižší teplota, rýma a kašel a nejste tak „odrovnaný“, jde pravděpodobně jen o běžné nachlazení.

Prevence chřipky i koronaviru

A prevence? Na rozdíl od sezónní chřipky, pro kterou existuje vakcína na ochranu proti infekci, proti koronaviru 2019-nCoV vakcína zatím neexistuje. Na ní samozřejmě vědci usilovně pracují a podle CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) lidem nezbývá než se chránit. MUDr. Jaroslava Čiefová doporučuje stejně jako ostatní lékaři následující: dodržovat základní hygienu, to znamená mýt si častěji ruce nejméně 20 sekund, nedotýkat se očí a úst nečistýma rukama, vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi, nezdržovat se v místnostech s vyšším počtem lidí a „svoje“ bacily hlavně dál nešířit. A rouška? Aby skutečně zabránila přenosu virů, museli byste si pořídit speciální respirátor. Běžná papírová rouška hlavně brání tomu, kdo je nakažený, aby viry dále šířil. „Samozřejmě, čím lepší rouška, tím nižší riziko přenosu,“ dodává praktická lékařka.