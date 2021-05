Košilové šaty, které unosíte nonstop od jara do podzimu: Vyberte si ze 70 kousků!

Zatoulané jaro konečně našlo cestu do našich končin a co víc, s postupným rozvolňováním je na čase odložit pohodlné tepláky a obléct konečně něco stylového. Košilové šaty jsou nesmrtelné a tuto sezónu se opět budou vyhřívat na vrcholu slávy. Prohlédněte si naši galerii a najděte si mezi 70 modely ty, které vám budou nejvíc slušet!

Košilové šaty jsou univerzální a variabilní outfit, který se dá snadno využít při mnoha příležitostech. Obléct si je můžete jak do práce, tak i do města, na procházku do přírody, na pláž nebo snad již brzy na pracovní schůzku v kavárně či večeři v restauraci.

Podle příležitosti či počasí pak můžete šaty kombinovat s teniskami, šněrovacími botami, chelsea, sandálky, pantoflemi, balerínkami či třeba espadrilkami na platformě. V případě chladnějšího počasí přes ně stačí přehodit opět podle situace křiváka, džínovou bundu, nebo dokonce parku či sako. Ani na podzim se košilových šatů nemusíte bát, poslední trendy velí natáhnout pod ně džíny nebo kalhoty.

A jaký typ košilových šatů si vybrat? To už záleží čistě jen na vás, protože letos se nosí opravdu všechny. Vysoce trendy je tuto sezónu denim, v podobném duchu se pak nese i safari styl. Jste-li romantický typ, sáhněte po květovaných či puntíkatých motivech, pokud si libujete v minimalismu, jistě najdete zalíbení v jednobarevných kouscích.

Volit můžete také podle délky rukávů, vyhovovat vám můžou jak dlouhé, tak tříčtvrteční, krátké, nebo dokonce žádné. To samé platí i o délce sukně, nosí se mini, midi i maxi. Střih může být na tělo i volnější, takzvaný oversized. A budete-li chtít svoje křivky zvýraznit, pomozte si páskem. Radu máme i pro ty, kterým se po dlouhých měsících na home office nechce ráno z postele – košilové šaty pyžamového střihu jsou také in!

