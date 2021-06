Kosmetické novinky na červen: Letní make-up i zpevňující gel na poprsí

Bioaktivní kosmetika Yage Organics představuje řadu pěti luxusních aromaterapeutických mlh, které jemně povznáší emoce a mysl ze stereotypu všedních dní. Každá mlha Yage Organics má podle speciálně zvolené kombinace esenciálních olejů jiné aromaterapeutické účinky pro různé okamžiky a příležitosti. Stačí zavřít oči, rozprášit mlhu přímo na sebe nebo kolem sebe do prostoru a nadechnout intenzivní přírodní vůni. Mlhy Yage Organics by zejména v letních měsících neměly chybět v žádné tašce či kabelce. Skvěle se hodí také na provonění domova, postele nebo podložky na jógu. Vybírat můžete z kombinací Energie, Harmonie, Klidný spánek, Koncentrace nebo Smyslnost.

Léto a spolu s ním i plavková sezóna jsou za dveřmi! Což znamená, že teď je ta správná chvíle investovat svůj drahocenný čas do péče o sebe. Pravdou je, že přestože je dekolt pro nás ženy nesmírně důležitý, je zároveň i oblastí, které mnohdy nevěnujeme tolik péče, kolik by si zasloužila. Přípravek Bloom & Blossom Lovely Jubbly je ale v tomto směru doslova revolucí. V jednom kroku totiž pokožku vyživí, zpevní, a navíc opravdu nádherně voní. Je dobré se na chvilku zastavit a věnovat se sama sobě.

Rituals tělová pěna The Ritual of Mehr

Obzvlášť v létě potřebuje vaše pokožka po vystavení se slunci řádnou péči a hydrataci. Tělová pěna The Ritual of Mehr se magicky přemění v jemnou, výživnou olejovou vrstvu, která slouží pro optimální hydrataci. Složení tvoří bohaté oleje, rozjasňující sladký pomeranč a zjemňující cedrové dřevo, díky kterým bude kůže hedvábně jemná, vláčná a krásně provoněná. Do dlaně nastříkejte malý kopeček pěny. Vmasírujte do pokožky. Pěna se promění na delikátní vyživující olej a vaše kůže bude omamně vonět po pomerančích a cedrovém dřevu.

