Kosmetické novinky na červenec: Relax pro nohy, cestovní sada i aroma mlha

Sephora Favorites sada

Pokud se chystáte na cesty, určitě oceníte miniatury oblíbených kosmetických produktů. Sephora udělala výběr ze svých oblíbených značek, takže už nemusíte přemýšlet, co všechno potřebujete, stačí si vzít tento balíček. První sada se jmenuje Good For a zahrnuje pečlivě vybrané produkty péče o pleť, které se skládají nejméně z 90 % ze složek přírodního původu. Sada obsahuje: silně hydratační sérum Hosanna, opakovaně použitelný odličovač MakeUpEraser, hydratační želé na obličej Merci Handy, denní krém On the Wild Side, jemné čisticí mléko Evercalm, REN Clean Skincare, deodorant Naturel Fleur D'oranger Respire, rozjasňující oční krém Sephora Collection, tuhé čisticí mýdlo na celé tělo (meloun) Sephora Collection a 101 Mast Minty – peprmintový balzám od Lanolips. Všechny produkty jsou navíc šetrné k přírodě!

