Kosmetické novinky na srpen: Rtěnka a stíny ve stylu Barbie, chutný kolagenový drink i ekologický holicí strojek

Pokračování 5 / 5

Hydratační Bio Mimic Maska

Biomimetická hydratační maska Orlane účinkuje jako léčivé náplasti. Biomimetika se zabývá zkoumáním principů konstrukce živých organismů a snaží se tyto poznatky aplikovat do dalších vědních oborů. Imitováním přirozených mechanismů mladé pleti vybrané kosmetické produkty Orlane jakoby „znovu vytvářejí“ hydrataci. Tato intenzivní péče vděčí za svou výjimečnou účinnost nové generaci aktivních látek, které znovu uvádějí do chodu přirozené hydratační mechanismy přesně tam, kde to pleť potřebuje nejvíce. Takto cílená a personalizovaná péče přináší intenzivní omlazující hydrataci. Jemná textura masky bezprostředně po aplikaci proniká hluboko do pleti a zanechává na jejím povrchu lehounký hydratující film, který velice rychle dodává pokožce účinné látky.

www.orlanecz.com 1863 Kč