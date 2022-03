Kosmetické tipy na březen: Gel na celulitidu, detoxikační set i jílový peeling

Sada Sephora Favorites Glow Booster Box

Jistě pro vás není žádná novinka, že vaše pleť bude po zimě potřebovat detox, aby se mohla připravit na jarní období. Se sadou od Sephory budete mít všechny přípravky k tomu potřebné ihned po ruce. V balení najdete hned osm produktů! Detoxikační peeling Wishful Yo pomáhá odstraňovat nečistoty a vyhlazovat póry, sérum Truth od Ole Henriksen bojuje proti viditelným známkám stárnutí pleti, krém Radian C od LANEIGE stimuluje regeneraci buněk pro hladkou pleť bez viditelných nedokonalostí, gelový krém Teint Eclatant INNISFREE poskytuje lehkou hydrataci s gelovou texturou bohatou na výtažek z třešňových listů, samoopalovací kapky Isle Of Paradise v odstínu Medium smíchané s vaším oblíbeným přípravkem pro denní péči o pleť dodají dokonalý zářivý opálený vzhled, masážní váleček na obličej Sephora pomůže snížit otoky a vysušit tkáň, podkladový krém Always An Optimist od značky Rare Beauty obohacený o ultrajemné perly rozjasňuje pleť a třpytivé složení lesku Fenty Beauty Gloss Bomb v odstínu Diamond Milk s bambuckým máslem dodá vašim rtům na šťavnatosti.

www.sephora.cz 1350 Kč