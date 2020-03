Kosmetické tipy na březen: Lesk na vlasy i konturovací paletka

Také milujete, když se vaše vlasy krásně lesknou a vypadají zdravě? Pokud se vám tohoto efektu nedaří dosáhnout, ať už proto, že máte vlasy zničené barvením, nebo se prostě příliš nelesknou od přírody, vyzkoušejte tento sprej. Díky výtažkům z květů divizny se UV částice promění v plné světelné spektrum a vlasy tak získají okamžitě neuvěřitelný lesk bez jakéhokoliv zatížení a mastnoty. Sprej můžete buď nastříkat přímo na vlasy, nebo nejdříve aplikovat na hřeben a poté jím pročesat vlasy, případně ho nanést pouze do suchých konečků. Abyste dosáhla co nejvyššího lesku, vlasy po aplikaci přípravku vyfénujte.

Milujete sport a zároveň chcete vypadat upraveně, i když opouštíte posilovnu? Rozčesat propocené a umyté vlasy po sportovním výkonu někdy bývá problém, ale od té doby, co jsou na trhu hřebeny Tangle Teezer, je úprava vlasů snadnější. Minimálně v tom, že vlasy rozčešete daleko snadněji a neztratíte přitom polovinu své hřívy. Novinka z řady Compact Styler vznikla ve spolupráci se sportovní značkou Puma a vyrábí se pouze v limitované edici v kombinaci bílé a neonově růžové barvy. Praktické provedení v cestovní verzi vám navíc zaručí, že se vám vypadlé vlasy v tašce nezamotají do oblečení a dalších nezbytností.

Tato maskaje skvělá výživa pro pleť. Obsahuje acai, kaolín, podmáslí, oves, probiotika, levanduli a okvětní lístky měsíčku. Zanechává pleť hebkou, hladkou a rozzářenou. Lze ji použít buď jako citlivý peeling, nebo jako konejšivou čisticí masku, kterou získáte smícháním jedné a půl polévkové lžíce produktu s pár kapkami vody. Vytvoříte konzistenci pasty a konečky prstů masku lehce vmasírujete do navlhčené pleti, čímž podpoříte dokonalé odstranění odumřelých buněk. Masku nechte působit do zaschnutí. Opláchněte teplou vodou. Pokud se objeví podráždění, používejte pouze jako peeling.

Benefit Cosmetics Konturovací paletka

Ráda se líčíte a zalíbilo se vám konturování? Jestliže máte v oblibě pudrové líčení a chcete mít vše pohromadě v jednom balení, aby byl make-up co nejrychlejší, bude pro vás tato paletka značky Benefit Cosmetics ideální. Obsahuje totiž nejen tvářenky, ale i bronzery a rozjasňovače, takže si tvář vykonturujete během chvilky. Nechybí ani praktický štětec, bez kterého by to nešlo.

Sephora.cz 1690 Kč