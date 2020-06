Kosmetické tipy na červen: Osvěžení, rozjasnění i hydratace v nových produktech!

Youth To The People čisticí péče

Jistě víte, že používat na obličej mýdlo, které je určené pro tělo, je velká chyba. Obličej by měl mít svoji vlastní péči určenou přímo pro něj. Čirý čisticí gel Superfood Face Wash od Youth to the People s obsahem za studena lisovaných extraktů účinně čistí pokožku a vyrovnává její pH, aniž by docházelo k jejímu vysušení. Obsahuje výtažky z kapusty, špenátu a zeleného čaje, díky kterým je pokožka svěží, zklidněná a krásně vyčištěná.

www.sephora.cz 790 Kč