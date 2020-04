Kosmetické tipy na duben: Krém na suché ruce, samoopalovák, maska na oči

Jsou to právě oči, které teď z obličeje ukazujeme nejvíce, protože velká část tváře je skrytá pod rouškou či respirátorem, proto vyžadují přednostní péči, abyste se ráno probouzela s projasněným pohledem. Maska Krásná zahradnice o oční okolí pečuje šetrně a pomáhá pleť zbavit nedokonalostí, jako jsou tmavé váčky, flíčky, vrásky. Obsahuje výtažky z kopřivy a také meruňkový, makadamiový a petrželový olej. Masku stačí před spaním vklepat do pokožky a nechat působit přes noc a ráno bude vaše oční okolí projasněné a bez známek únavy.

Barvy na obočí BeautyLash Power-Brow

Jelikož jsou v současnosti kosmetické salony zavřené, je potřeba, abyste vzala péči o svůj vzhled do vlastních rukou. Nabarvit si obočí doma dnes už není tak složité, jak by se mohlo zdát. Veganské barvy BeautyLash Power-Brow vydrží několik týdnů, nerozmazávají se, jsou odolné vůči vodě a přitom působí přirozeně. Vybírat si můžete ze dvou odstínů: Tmavě hnědá nabarví obočí do tmavého odstínu hnědé a je vhodná pro středně až tmavě hnědé vlasy. Světle hnědá nabarví obočí do teplého odstínu hnědé a je vhodná pro tmavší blond a středně hnědé vlasy. Můžete ji také použít na šedé či bílé chloupky, které se jí zcela zakryjí a získají novou svěží barvu. Jedno balení vystačí na 8 barvení a obsahuje tubu Brow Colour, tubu Oxi Creme, barvicí tyčinku a barvicí kartáček.

Beautylash.cz 247 Kč