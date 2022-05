Kosmetické tipy na květen: CBD mast, ultrazvuková špachtle i komplexní ošetření pleti

Každá pleť si zaslouží trochu toho hýčkání v podobě masek na obličej a v tomto směru je odborníkem přístroj Foreo UFO 2. Extrémně výkonné dvouminutové komplexní ošetření pleti je vybaveno širokou škálou LED světel a T-sonickými pulzacemi, které podporují vstřebávání aktivních látek z pečujících produktů do hlubších vrstev kůže a také eliminují rozšířené póry. UFO 2 přináší výsledky na profesionální úrovni během pouhých dvou minut. Je klinicky prokázáno, že výrazně snižuje výskyt vrásek během sedmi dnů používání. Značka FOREO nabízí osm různých pleťových masek s aktivními látkami, které vám poskytnou maximální péči.

Ultrazvuková špachtle pracuje na principu ultrazvukových vln, které z hloubky pórů odstraňují nečistoty, odumřelé buňky i maz – a to s takovým efektem, jakého byste s žádným čisticím kartáčkem nedosáhla. Kromě toho tato špachtle dokáže znásobit účinky sér či jiných produktů, které na pleť aplikujete. Ať už řešíte vrásky, akné, nebo chcete udržet svou pleť dlouhodobě krásnou, s touto špachtlí dosáhnete vytoužených výsledků. Navíc zajišťuje liftingový účinek, zlepšuje pružnost pleti a podporuje mikrocirkulaci v pleti.

Produkt, který by vám neměl chybět v přírodní lékárničce – sáhnete po něm s každým odřeným kolenem, lišejem v obličeji, při spáleninách, ekzémech a oparech. Kromě vysoké koncentrace kanabidiolu CBD obsahuje jedenáct dobře známých bylin, které vaší pokožce poskytnou celotělový zážitek a kompletní péči – působí protizánětlivě, konejšivě a podporují přirozenou schopnost těla uzdravovat se. Mast funguje při namožených svalech, k ošetření křečových žil i na modřiny a podlitiny. Zmírňuje zarudnutí a spálení pokožky, zklidňuje podrážděnou pleť, hodí se na zklidnění včelího či komářího kousnutí, při popraskané kůži na těle, na odřeniny, rány a nehtové kůžičky i k ošetření oparů a popraskaných rtů.

Sephora Collection – rozjasňující a zpevňující sérum na obličej

Sérum na rozjasnění a zpevnění pleti SEPHORA COLLECTION je z 97 % složeno z látek přírodního původu a obsahuje vitaminy C a E a přírodní peptidy, které pleť prozáří a vyhladí. Okamžitě hydratuje a rozjasňuje pleť, zpevňuje ji a pokožka tak vypadá pružnější a hladší. Po osmadvaceti dnech používání séra s vitaminem C je pokožka projasněnější a jemné linky a vrásky jsou méně viditelné. Sérum nemastí a rychle se do pleti vsakuje, díky čemuž je dobrým základem pod make-up.

