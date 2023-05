Kosmetické tipy na květen: Svěží pokožka, rty k zulíbání i maska se silou moře

Není nad to dát si v parném horkém dni osvěžující sprchu. Pokud navíc sáhnete po sprchovém gelu s osvěžující a relaxační vůní, povýšíte každodenní rutinu na výjimečný zážitek. Pro větší komfort a příjemný pocit ošetřete pokožku tělovým mlékem nebo krémem, díky kterým bude pokožka krásně hydratovaná a jemná. Aroma Zen Vibes s uklidňující a relaxační vůní je ideální na večerní rutinu před spaním, Aroma Joy of Life s květinovou vůní s tóny růží vám dodá povzbuzení a optimismus, Aroma Mood Detox povzbudí vaše smysly osvěžující a energizující vůní.

Vild Nord Kolagen Immune Remedy

Vild Nord Kolagen Immune Remedy je unikátní směs hydrolyzovaného mořského kolagenu, echinacey, vitaminu C z aceroly a černého rybízu a veganského vitamínu D z hub, která podpoří nejen mladistvý vzhled vaší pokožky, ale zároveň váš imunitní systém, který je nezbytný pro udržení zdravého organismu. Obsažený vitamin C přispívá k tvorbě kolagenu, a také k ochraně buněk před oxidativním stresem, vitamin D přispívá k udržení normálního stavu kostí. Prášek je výborný rozmíchaný ve sklenici pramenité vody nebo v džusu, můžete si ho přidat do jogurtu, i do smoothie. Jedna denní dávka obsahuje 5000 mg mořského kolagenu.

www.vildnord.cz 1990,- Kč (30 denních dávek)