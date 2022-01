Kosmetické tipy na leden: kašmírový krém, hedvábné sérum i barva Very Peri

Jste-li neustále ve spěchu, ale zároveň chcete svým vlasům dopřát péči, kterou potřebují, je pro vás toto sérum to pravé ořechové. Zkracuje totiž vysoušení vlasů, ale zároveň je zanechává jemné jako hedvábí. Pečuje o vlasy a uzavírá jejich povrch. Vlasy jsou po použití hedvábně hebké, neuvěřitelně lesklé a za žádného počasí nekrepatí.

V zimě víc než kdy jindy potřebuje vaše pleť pomoct k zářivosti, protože sluníčko to za vás v těchto měsících neudělá. Super jemný tekutý rozjasňovač s lehce aplikovatelným a vyživujícím složením zanechává svěží lesk, je odolný proti přenosu a rychle zasychá. V zimě je proto ideální, protože vám neuvízne na šále či roláku.

Nobea Day-to-Day lak na nehty

Jak už jistě víte, barvou pro rok 2022 se stal odstín Very Peri. Pokud to není vyloženě vaše barva, ale přesto chcete držet krok s trendy, zapomeňte na oblečení v tomto tónu, ale zaměřte se na drobnosti, jako je třeba lak na nehty. Zkuste třeba ten s gelovým efektem NOBEA Day-to-Day, který je právě v barvě Very Peri k sehnání. Navíc vytváří intenzivní krytí díky potahovaným pigmentům a má dlouhotrvající výdrž.

www.notino.cz 85 Kč