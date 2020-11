Kosmetické tipy na listopad: Gel na obočí, adventní kalendář i noční maska

Florence by Mills je nová značka na českém trhu, za kterou stojí mladá americká herečka Millie Bobby Brown, jenž se proslavila v seriálu Stranger Things. Jednou z vychytávek její kosmetické řady je Barevný gel na obočí, který obočí vytvaruje, i když zrovna nemá svůj den a divočí. Barva vyplní prázdná místa v obočí, zatímco super jemné štětinky obarví každičký chloupek. Gel je k dostání v šesti odstínech včetně čirého.

Bio kosmetika si získává čím dál víc příznivců, což je případ i této pleťové masky. Navíc je maska ještě doplněná o CBD (kanabiol), takže bude po její aplikaci vaše pleť vyčištěná, vyživená, hydratovaná a účinně chráněná proti vzniku akné, ekzémům, lupénce či jiným alergickým projevům. Masku používejte ráno i večer na pleť, krk, dekolt. Pro lepší účinek aplikujte jednou týdně na noc, nechte působit do rána, opláchněte.

Venku přituhuje a vaše ruce budou potřebovat o to větší péči. Proto je potřeba mít neustále po ruce hydratační krém na ruce. Tato sada nabízí hned tři kousky, a tak můžete mít jeden ve své kabelce, druhý na pracovním stole a třetí na nočním stolku. Extra krémové balzámy se rychle vstřebávají, vyživují a hydratují pokožku vašich rukou. Tyto krémy na ruce chrání pokožku před škodlivými vlivy prostředí, navíc mají protizánětlivé účinky díky výtažku z granátového jablka. Vzhledem k tomu, že časté mytí rukou je momentálně pro nás všechny každodenní nutností, jsou hydratační krémy o to důležitější. Tyto tři voní po lotosovém květu, vanilce a pomelu.

Yves Saint Laurent, Or Rouge sérum

Jak už jistě víte, pokud chcete svou pleť zachovat co nejdéle mladistvou, měla byste si co nejdříve osvojit používání pleťového séra. Se sérem Or Rouge dostanete hned dvojitou dávku extraktu ze šafránu, je neobyčejně bohaté na supercukry, poskytuje pleti mimořádnou, dvojitou ochranu. Nastartuje buněčnou energii v kožních buňkách, čímž pomáhá v boji proti jedenácti nejčastějším projevům stárnutí, a kromě toho obnovuje kontury pleti, zlepšuje její strukturu a navrací jí jas.

