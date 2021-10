Kosmetické tipy na říjen: Sada rudých rtěnek, exfoliační šampón i mléčná koupel!

Na dokonalé postavě do plavek je třeba pracovat celý rok, ne jen na jaře. Pokud bojujete s celulitidou, pak je tento přípravek určen přímo pro vás. Redukuje projevy celulitidy na pokožce až o 60 %, až čtyřnásobně zvyšuje efektivitu jakékoliv fyzické aktivity, přirozeně podporuje spalování tuků, urychluje vylučování škodlivých toxinů z pokožky, posiluje pružnost a pevnost pokožky, viditelně ji vyhlazuje/zbavuje nepěkných dolíčků, při masírování přispívá k odvodňování kůže. Způsob aplikace: Krouživými pohyby emulzi vmasírujte do pokožky problémových partií stehen, boků, hýždí a břicha. Každé partii se přitom věnujte alespoň minutu.

Červenou rtěnkou nikdy nic nezkazíte a obzvlášť letos jsou rudé rty podzimním hitem. Pokud nevíte, jaký odstín si vybrat, tato sada vyřeší problém za vás a máte vystaráno na dlouho dopředu. Obsahuje totiž hned 5 rtěnek různých značek. V balení najdete KVD Vegan Beauty, Studded Kiss Crème Lipstick – Underage Red nebo KVD Vegan Beauty, Everlasting Liquid Lipstick – Outlaw (Mini – 3 ml), Huda Beauty, Power Bullet Matte Lipstick – Promotion Day, Pat McGrath Labs, MatteTrance (TM) Lipstick – Obsessed!, Sephora Collection, Cream Lip Stain – 01 Always red a Fenty Beauty by Rihanna, Mattemoiselle Plush Matte Lipstick – Ma'Damn.

The Ritual of Ayurveda mléčná koupel

S ochlazujícím se počasím nastává čas podzimních koupelí. V napuštěné vaně pak oceníte The Ritual of Ayurveda kokosovou mléčnou koupel. Mléčná koupel vychází z Ájurvédy pro očistu těla, rozmazlování pokožky a uklidnění smyslů. Je to posilující produkt pro pokožku a přidáním sedmi lžic do koupele vytvoříte pečující a květinami vonící lázeň. Koupelový prášek obsahuje extrakt z kokosového mléka, růží a mix vzácných olejů zanechá pokožku hedvábně jemnou a nádherně provoněnou. Textura bílého prášku promění vodu ve snovou barvu podobnou mrakům na obloze, navíc obsahuje z více než 99 % ingredience přírodního původu.

