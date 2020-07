Kosmetické tipy na srpen: Oční pero, cestovní sada i maska na tělo

Omorfia cestovní sada

Jistě znáte ty situace, kdy se chystáte na dovolenou, snažíte se sbalit co nejvíc věcí a pořád se ne a ne vejít do zavazadla. Hodně místa zabere kosmetika, a čím jsme starší, tím jí přibývá. Proto značka Omorfia přichází s cestovní sadou, která se vejde do každého zavazadla. Najdete v ní čisticí a odličovací balzám Zen Purity (15ml), pleťové tonikum Jasmine Dew (30ml) a jedno z pleťových olejových sér (10ml). Zákaznice si můžou vybrat dle svého typu pleti sadu s rozjasňujícím sérem Bright Star, sadu se sérem Divine Elixir působícím proti vráskám a obsahujícím koenzym Q10 anebo vyživující anti-age sadu Skin Superfood, obsahující retinol, to vše v barevné kosmetické taštičce značky RYVERA.

www.omorfia.cz 1170–1470 Kč