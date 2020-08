Kosmetické tipy na září: Regenerace pokožky i vlasů a příprava na podzim

Také vlasy dostaly přes léto zabrat a nejlepší způsob, jak jim vrátíte zdraví a lesk, jsou vlasové oleje. Na olivové oleje jsou specialisté Řekové, a to se týká i kosmetiky. Zkuste například Korres vyživující olej 3v1, který se hodí pro intenzivní výživu vlasů, ale užijete ho i na péči o pokožku obličeje i těla. Můžete si z něj dělat zábaly a masky nebo vlasy jen oživit vetřením několika kapek do jejich konečků.

Potřebujete-li přece jen svým líčkům dodat trochu barvy a svěžesti, měla byste mít po ruce oblíbenou tvářenku. Vyzkoušejte tu od značky Nars, která je skladná, ale dokáže zázraky. Snadno se rozpráší do ztracena, má pudrovou recepturu a díky duhovým mikročástečkám vykouzlí přirozený jas. Vybírat můžete z řady odstínů ten, který nejlépe vyhovuje tónu vaší pleti.

Barnängen Repairing tělové mléko

Aby se pokožka po létě vrátila do normálu, chce to důkladnou péči. Povrchové poškození sluncem a horkým počasím lze napravit, dopřejete-li kůži co nejvíc hydratace a zklidnění. Mléko Repairing značky Barnängen ji udrží hydratovanou a navíc je obohaceno o severskou bavlnu, která zklidňuje velmi suchou a drsnou pokožku.

www.barnangen.cz 149 Kč