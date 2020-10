Kosmetika nemusí vždy zkrášlovat: Kdy kosmetické produkty vaší kráse škodí?

Ať už vyrážíte do práce či do města s velkou kabelkou typu shopper,…

Prošlá kosmetika

Schválně si udělejte chvilku a zkontrolujte data spotřeby na svých kosmetických produktech, a to včetně rtěnek a stínů. Ukázalo se totiž, že ženy často používají prošlou kosmetiku, a to třeba až několik let. Přitom u většiny těchto přípravků je datum spotřeby maximálně jeden rok. Obzvlášť nebezpečné je to pak v případě kosmetiky, která se používá na oblast očí. Ty jsou totiž velmi citlivé na bakterie a infekce a nemoci se potom dlouho léčí.