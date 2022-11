Kostkovaná flanelka k podpatkům i sukni: V těchto kombinacích jí vrátíte život!

Móda 90. let je neustále v kurzu a s ní i klasická kostkovaná flanelová košile. Letos v zimě její hřejivé schopnosti uvítáme ještě víc s ohledem na to, že většina z nás se bude snažit šetřit na topení. Pokud jste však takzvanou flanelku doposud nosila jen na doma, je načase ji vynést i ven. A ne nutně jen do přírody!