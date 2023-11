Koťátka, štěňátka a sexy těla: Kombinace, které neodoláte. Nový kalendář australských hasičů je tu!

První kalendář plný australských hasičů, kteří se nestydí odhalit své tělo, se na trhu objevil v roce 1993 a od té doby se těší větší a větší oblibě. Dokonce tak velké, že některé kousky pro rok 2024 už jsou vyprodané! Hasiči na svých fotkách každoročně vydělávají miliony korun, nutno ale dodat, že kromě krásných těl mají i dobrou duši, a tak výtěžek z prodeje každoročně putuje na charitu. Pro rok 2024 byly vybrány neziskové dobrovolnické organizace podporující ohrožené koaly či těžce nemocná zvířata a podpory se také dočkají Byron Bay Wildlife Hospital a Kids with Cancer Foundation. Dary půjdou také do programu Rescue Rebuild od Greater Good Charities ve Spojených státech.

Jak vypadal kalendář se sexy hasiči pro rok 2023? Podívejte se na video:

Vybrat si můžete hned z několika typů kalendářů, kde pózují hasiči ve službách letectva, armády a městských hasičských sborů v Austrálii. V nabídce je edice s kočkami, psy či koňmi, ve smíšeném vydání pak najdete koaly, kachňata a další roztomilé tvory. Pokud se nechcete rozptylovat zvířátky a zajímají vás jen sošné figury, pak si můžete vybrat kalendář bez zvířat.

Před třemi lety začal australský kalendář hasičů také darovat peníze americkým charitám jako poděkování americkým záchranným týmům, kteří podpořili Austrálii a její zvířata během ničivého požáru v období 2019–2020.

Australský kalendář hasičů se doručuje do 90 zemí světa a našel velkou základnu fanoušků v Severní Americe. Do svých vydání pro rok 2024 proto zahrnul dva americké a jednoho kanadského hasiče.

„Jedním z mých cílů bylo být v australském kalendáři hasičů před dosažením věku 30 let. Když jsem byl mladší, začalo to jako vtip, protože jsem si myslel, že nikdy nebudu fyzicky schopen nebo dostatečně fit, abych byl jedním z těch mužů, které vidíte v kalendáři. Po deseti letech tvrdé práce jsem se obrátil na australský kalendář hasičů a k mému překvapení byli ohromeni mým vývojem a chtěli, abych se podílel na jejich kalendáři. Byl to splněný sen být Američanem představeným v australském kalendáři hasičů pro dobrou věc,“ uvedl Jacob Hacker, hasič ze sboru Willard Fire and Rescue v Ohiu a jeden z amerických „modelů“ v kalendáři na rok 2024.