Kozačky nad kolena hitem chodníků: Kde je sehnat a s čím je kombinovat?

Kozačky jsou už řadu let stálicemi v podzimní a zimní módě, v posledních letech se však stále víc derou do popředí kozačky nad kolena. A není divu – jsou sexy, opticky prodlužují nohy a můžete je obléct k řadě příležitostí. Jak je sladit do dokonalého outfitu?