Kožené bundy a saka na jaro: Zvolíte černou klasiku nebo barevnou verzi?

Kožené či koženkové bundy neboli křiváky jsou nadčasové módní kousky, a tak není divu, že z obchodů ani z přehlídkových mol prakticky nemizí. Odtud je to jen kousek do ulic, kde budete tyto praktické a zároveň sexy kousek letos opět potkávat. Pořídíte si konečně ten svůj?

Víte, jaká investice se vám ve vašem šatníku opravdu vyplatí? Ano, je to kožená bunda! Tento kousek oblečení, který využijete především na jaře a na podzim, ale klidně i v zimě pod kabát, se na módním poli drží dlouhá léta a nehrozí, že by měl zmizet. Dokazují to ostatně i módní kolekce pro podzim 2022 a jaro 2023 slavných značek jako Prada nebo Yves Saint Laurent, kde kožené bundy dominovaly. A jak už kdysi dokázala krásná Sandy v muzikálu Pomáda, ten pravý křivák dokáže z nevýrazné nudné dívky udělat sexy sebevědomou ženu vamp. Jaký kousek si tedy vybrat?

Jaké barvy letos ovládnou módu? Podívejte se na video:

Křivák z pravé kůže může být opravdu drahým kouskem, a i když se vám taková investice vyplatí, protože vám vydrží spoustu let, ne každý je ochotný do kožené bundy investovat vysoké částky. Další překážkou může být morální aspekt, protože například milovníci a vegani nošení pravé kůže odmítají. Není však třeba zoufat, krásné a kvalitní modely se vyrábějí i z napodobenin kůže. Jaký kousek si tedy vybrat?

Přímo z 90. let se nám vrátila kožená či koženková saka, která budou letos na jaře opět velmi oblíbená. Ať už černá klasika, nebo mahagonové odstíny, s tímto kouskem určitě neuděláte chybu nemusíte se ho bát vzít ani na důležitý pracovní meeting. Hodí se ale i k džínám nebo k šatům, kde si stále udržíte elegantní look.

Láká-li vás ale trocha rebelie, rozhodně sáhněte po klasickém motorkářském stylu s výraznými klopami. Letos je navíc velmi žádaným detailem pásek jakožto součást bundy. Rozhodně nic nezkazíte koupí černé klasiky, nebojte se ale případně vykročit ze své komfortní zóny a odvázat se pořízením barevného kousku.

Kožený či koženkový křivák má tu moc, že dokáže povznést obyčejné džíny a tričko na opravdu výrazný a provokující outfit, který v minulosti oceňovaly i známé hvězdy jako třeba James Dean nebo Madonna. Nezdráhejte se ale tento kousek obléct klidně i k romantickým šatům, nebo třeba k plisované sukni či košili pánského střihu.

