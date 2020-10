Všechno, co Kozoroh dělá, se snaží mít pod kontrolou. Improvizaci se vyhýbá jako čert kříži. Na druhou stranu je maximálně spolehlivý, umí vydělat peníze, ale občas mu musíte připomenout, že by měl méně pracovat. Jaká je charakteristika tohoto znamení?

Kozoroh 22. prosince až 20. ledna

Vládnoucí planeta: Saturn

Živel: země

Část těla: kolena, kosti, zuby

Květina: břečťan, maceška, konopí

Kámen: azurit, granát, jantar

Základní charakteristika

Jedna z astrologických teorií praví, že každé znamení reaguje na to a do jisté míry neguje to, co provádělo znamení předchozí. U Střelce a Kozoroha to platí skoro absolutně: Zatímco je Střelec rozlítaný, nic neplánuje a veškeré šetření a uvažování o budoucnosti považuje za příznak slabosti, chová se Kozoroh zcela jinak. Všechno, co dělá, se snaží mít pod kontrolou. Improvizaci se vyhýbá jako čert kříži. Místo zkoušení nového se snaží o propracování a dovedení do dokonalosti toho starého. Občas je s ním sice nuda, ale když přijde krize, na holičkách vás nikdy nenechá.

Jaký je muž narozený ve znamení Kozoroha?

Máte doma Kozoroha? Předem dovolte, abych vás upozornila, že si s ním moc legrace neužijete. Kozorozi patří k lidem, pro které je důležitá zejména práce, jíž se věnují i v době, kdy by mohli a měli odpočívat. Navíc se lehce může stát, že ho práce baví natolik, že se hranice mezi pracovní dobou a volnem smývá úplně. Jde o muže, kterému musíte čas od času důrazně vysvětlit, že jste na světě a máte nárok na jeho pozornost!

Žena ve znamení Kozoroha

Především je neskutečně pracovitá. Taky se stará, aby podobnou životní filosofii zastávali všichni, které má na starosti. Navíc je neobyčejně tvrdohlavá. Její partner s tím zpočátku sice zápasí, ale pak mu dojde, že to nemá cenu. Když se smíří s tím, že to, co chce jeho žena, chce i Bůh, bude si po boku své Kozorožky žít docela spokojeně.

Kozoroh a láska

K partnerství přistupuje Kozoroh velice zodpovědně. I dnes se mezi nimi najdou muži, kteří se chtějí ženit (protože pro pravého kozorožího tradicionalistu volné soužití v úvahu nepřipadá) až ve chvíli, kdy mají byt nebo ještě lépe dům, kdy jsou zajištění a kdy mohou své vyvolené a dětem nabídnout všechno, co považují za pohodlný život. O to, zda to tak vnímá i potencionální partnerka, se nezajímají.

O sobě a o tom, co chtějí oni sami, nemluví, protože je to přece jasné. Pak dochází k situacím, kdy teprve po svatbě zjistí, že zatímco on chtěl mít dětí pět, jeho vyvolená se nechá umluvit stěží na dvě, a o tom, že by přestala pracovat a starala se o Kozorohovo blaho, nechce slyšet vůbec. Pokud máte pocit, že byste s nějakým Kozorohem chtěly sdílet život, musíte o svých dalších plánech a o tom, jak si vaši další existenci představuje, mluvit včas. Na pozdější reklamace se zřetel brát nebude!

Práce a peníze

Ohledně majetku je to s Kozorohem ještě zajímavější. Staré přísloví praví, že u stejskala se vždycky najde víc, než u vejskala – a Kozoroh každým svým slovem i činem dokazuje, že to tak opravdu je. Většinou chodí v obnošených šatech – ne proto, že by na nové neměl, ale proto, že utrácení za ně považuje za nepodstatné. Pamatuju si na jednoho ascendentového Kozoroha, který ze své rozdrbané peněženky, ze které lezly nitě, nakonec vytáhl zlatou Visa kartu a ještě se divil, že se na něj servírka dívala značně překvapeně.

Ohledně vzdělání má Kozoroh jasno. Chce práci, která mu nese jak společenskou prestiž, tak peníze. O módní studia typu gender opravdu nestojí. Daleko snadněji ho najdete na přírodovědě, technice a všude tam, kde je potřeba myslet a kde je potřeba tvrdá práce. Je celkem jasné, že za svou práci, které se věnuje naplno, pak vyžaduje plat, který není jen příspěvkem na život, ale který mu zaručí kvalitní existenci. Pokud mu ho jeho zaměstnavatel nedá, Kozoroh se zdvořile rozloučí a půjde tam, kde jej dostane. Můžete si být jistí, že se mu to podaří.

Kozoroh a děti: Jaké je toto znamení jako rodič?

Býti dítětem rodiče Kozoroha není žádný med. Dnešní výchovu, která ratolesti přeje volnost a nechává ji, aby o sobě rozhodovala sama, prostě neuznává. Kozoroh stanoví v rodině pravidla a vyžaduje jejich dodržování (nutno však poznamenat, že sám jde v jejich dodržování příkladem). Chce, aby jeho děti rozvíjely jak své kvality duševní, tak tělesné. A kdyby ratolesti chtěly rodiče z tohoto znamení opravdu naštvat, stačí, aby poznamenaly, že se nudí. Pro Kozoroha je to důkaz, že nemají co dělat, a to je hřích opravdu smrtelný. Bude se snažit, aby jejich děti byly v tom, co dělají, opravdu dobré. To, zda je jejich dítě úspěšným architektem nebo úspěšným zedníkem, je mu celkem jedno. Navíc ví, že úspěšný zedník si může vydělat víc než architekt.

Kozoroh a zdraví

Se zdravím je to v jeho případě jednoduché. To, že by měl dodržovat pravidla zdravé výživy, nekouřit a hodně se pohybovat, není v jeho případě problém. To dělat bude i bez vašich rad. Sportovat však musí s rozumem. Jeho cílovým orgánem jsou především kolena, která nesmí zbytečně přetěžovat. Nebezpečí pochroumaných vazů a poničených menisků je značné a vyžaduje dlouhodobé, někdy i operativní léčení. O tom, že život s nemocným Kozorohem není žádný med, nemluvě…

Slavné osobnosti ve znamení Kozoroha

Kdo dokázal využít potenciálu svého znamení a stal se slavným? Tady najdete zajímavé osobnosti ve znamení Kozoroha: