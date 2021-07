Krása podle horoskopu: Co je nejhezčí rys každého znamení? Platí to i o vás?

Vzhledem k tomu, že Beran vládne hlavě, je pravděpodobné, že u něj spatříte všechny podoby krásy. Je to totiž jedno z nejkrásnějších znamení zvěrokruhu. Hezky vytvarované obočí naznačuje inteligenci a energičnost, což vytváří zejména z žen narozených v tomto znamení krásné a silné bytosti.

Býk má skrytou krásu. Jeho osobnostní rysy jsou plné něhy a smyslnosti, ale člověk musí hledat a doslova kopat, aby je odhalil. Ovšem Býci, zvláště ženy, mají krásný krk, takže ho budete toužit neustále líbat. Způsob, jakým otáčí hlavu nebo zvedá bradu, to je něco, co doslova člověka poblázní.

Blíženci (22. 5. − 21. 6.): Nejroztomilejší znamení zvěrokruhu

Ať dělá Blíženec cokoli, všimnete si ho. Jeden z jeho nejatraktivnějších rysů jsou paže, zvláště pak ženské. Blíženci jsou také velmi adaptabilní, díky čemuž jsou ještě atraktivnější. Odborná terminologie pro to má slovní spojení: „go with the flow“ neboli „jdou s proudem“.