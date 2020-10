Krásná Iva Kubelková prozradila: Vlasy si nebarvím a krémy používám obden

Je to dvacet čtyři let, kdy se Iva Kubelková stala první vicemiss České republiky, ale od té doby jako by se u ní zastavil čas. Jistě za to mohou mimo jiné i dobré geny, protože jak modelka, herečka a moderátorka prozradila, na drahé kosmetické procedury nemá příliš času. Jaké jsou tedy její zkrášlovací triky, že vypadá ve 43 letech tak báječně?