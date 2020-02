Krásná jako Marilyn Monroe: Jaké beauty triky používala slavná diva?

Neodolatelné rty

Bez svůdných červených rtů by to nebyla ta pravá Marilyn. Málokdo však ví, že se za nimi skrývalo mnoho práce. Pokud toužíte po smyslných rtech, jako měla ona, s jednou rtěnkou si nevystačíte. Konturovacích tužek používala Marilyn Monroe dokonce pět. Tmavší odstíny se nanášely do vnějších koutků, světlé do středu, tím získaly rty na objemu. Nakonec je dalším odstínem orámovala a na závěr použila lesk.