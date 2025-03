Jak být krásná, když je vám přes 40: Důležité jsou oči a zářivá pleť

Každá žena, která vyzařuje sebevědomí, vypadá krásná, i když tomu tak ve skutečnosti nemusí být. Dvacetileté dívky možná oproti vám mají pevnější tělo a obličej bez vrásek, vy se ale můžete pyšnit zkušenostmi a zralým pohledem na svět. Navíc – na každé ženě je něco krásného. Ať jsou to oči, rty, postava nebo vlasy. Najděte svoji přednost a dejte si záležet, aby vynikla tak, že se na ni každý zaměří. Uvidíte, že zájem okolí o vaši osobu poroste.

Vždy a za každou cenu věnujte důkladnou péči své pokožce . Možná máte nějaké ty vrásky, ale pokud bude vaše pleť zářit zdravím, věřte, že budou přehlédnutelné. Zdravá pleť omladí váš vzhled o několik let!

Tuhle radu asi slyšíte často. Ale vzala jste si ji někdy opravdu k srdci? Zkuste si každý den najít nějakou radost, která vás rozveselí. Může to být chutná snídaně, oběd s kamarádkou, úsměv náhodného kolemjdoucího, vtipný článek nebo prostě jen hezké počasí. Pokud vám každý den něco vykouzlí úsměv na tváři, budete vypadat vesele a bezstarostně, tím pádem i omlazeně .

Zdůrazněte oči

Jak se říká, oči jsou okna do duše, proto je důležité na ně klást důraz. Udělejte z nich dominantu svého obličeje a dbejte na to, aby pořád zářily. Pohled do vašich očí pak každého potěší!