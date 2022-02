Krásné řasy bez kleštiček a řasenky? Vsaďte na lash lifting a budete mít rána bez práce!

Jak dlouho řasy vydrží?

Výsledky obvykle vydrží šest až osm týdnů, záleží na tom, jak rychle vám řasy odrůstají. Důležité je dodržet všechny kroky pro to, aby byl efekt co nejlepší. Po dobu osmačtyřiceti hodin byste se měla vyhýbat řasence a nechat řasy nedotčené. Minimálně čtyřiadvacet hodin by řasy neměly přijít do kontaktu ani s vodou a make-upem. Jakmile se lash lifting ustálí, můžete si naplno užívat jeho benefity. Pro dokonalý vzhled se navíc doporučuje používat olej na řasy, který je vyživí.