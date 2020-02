Krémy, séra, oleje: Jak a v jakém pořadí je správně nanášet na pleť?

Víte, že s přibývajícím věkem je pleťové sérum nezbytnost? Proč se denní krém nemá používat na noc? A jak pleťové oleje ztrácí svoji sílu? Pokud odpovědi na tyto otázky neznáte, je nejvyšší čas se v péči o pleť něco přiučit!

Pleťové sérum Čím jste starší, tím by pro vás mělo být pleťové sérum větší samozřejmostí. Jelikož séra bývají silně koncentrovaná, to znamená opravdu nabitá látkami omlazujícími a povzbuzujícími vaši pleť, stačí je používat po kapkách a ideálně pod denní nebo noční krém. Můžete používat neutrální sérum, které se hodí jak pod denní, tak i pod noční krém, nebo investovat do denního a nočního séra. Dejte si jen pozor, abyste na noc nepoužívala sérum s SPF faktorem, který je ochranou proti slunci. Naopak na den zase neaplikujte sérum obsahující retinol, který se nesnese se slunečním zářením.

Péče o oční okolí Také oči vyžadují speciální péči a svoje vlastní sérum určené přímo pro tuto oblast. Krémy na oční okolí často obsahují účinné látky jako například peptidy, které pomáhají zlepšit nejen pružnost a pevnost pleti, ale zároveň dokážou zmírnit otoky, váčky pod očima i zesvětlit tmavé kruhy. Krém lehce vklepávejte směrem z vnějšího koutku pod okem do vnitřního k nosu a pak pokračujte dále od vnitřního koutku nahoru pod obočí směrem k vnějšímu koutku. Tahy ve směru proti vráskám pomáhají předcházet jejich vzniku, očnímu okolí tak navíc dopřejete příjemnou masáž.

Denní krém Jak pravděpodobně víte, vaše pokožka přes den potřebuje jinou péči než v noci, proto byste měla mít hned dva krémy. Denní krém použijete poté, co pleť ošetříte pleťovým sérem a sérem na oční okolí. Denní krémy jsou specifické vysokým obsahem hydratačních složek, projasňujících látek a antioxidantů. Většinou také obsahují SPF faktor, který chrání pokožku před slunečním zářením. Přes noc by tento faktor naopak zatěžoval pokožku a zabraňoval by její regeneraci.

Noční krém Noční krémy se zase nehodí pro denní použití. Většinou bývají hutnější a mastnější, takže by váš obličej byl zbytečně lesklý. Do nočních krémů se navíc přidávají látky zpomalující stárnutí pokožky a zabraňující tvorbě vrásek, jako jsou kyselina hyaluronová, retinol či koenzym Q10, které nejlépe pracují v noci, když odpočíváte. Pro větší účinek můžete pod noční krém také použít sérum, případně ho občas vystřídat za vyživující olej. V ideálním případě si séra i denní a noční krém pořiďte od stejné značky, aby se doplňovaly a daly pokožce opravdu vše, co potřebuje.