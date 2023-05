Kreslený kluk Večerníček: Roztomilý rebel, jmenovec malé planetky i akrobat

Co možná nevíte o nejoblíbenějším večerníčku Krkonošské pohádky? Podívejte se na video:

Propůjčený hlas

Protože postava Večerníčka je malý chlapec, bylo potřeba najít někoho, kdo mu propůjčí svůj hlas. Vyvoleným se nakonec stal pětiletý Michal Citavý, jehož maminka tehdy pracovala v televizi a on s ní často trávil čas v kanceláři, kde se střídali režiséři i kameramani. „Pamatuju si, jak mě to otravovalo, že mě zavřeli do studia a pořád jsem měl říkat ‚dobrý večer‘ a ‚dobrou noc‘. Postavičku Večerníčka ale k tomu nepouštěli, tu jsem tehdy vůbec neviděl,“ zavzpomínal Michal Citavý na dabování večerníčku.