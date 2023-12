KRISTA (44): Dřív randil s důchodkyní. Když jsem to zjistila, přešla mě chuť na sex

S Michalem se známe půl roku, já jsem rozvedená, přítel ženatý nikdy nebyl, a na rozdíl ode mě nemá ani děti. Mé holky jsou už samostatné, a navíc často bývají u svého otce, kde mají kamarády, psa, mladšího brášku a velmi komfortní zázemí velkého rodinného domu. V podstatě se v pátek po škole sbalí a do neděle je nevidím, jen si voláme. U „ex“ jsou vítány, nedivím se, jsou obě moc milé a také mají rády malé děti – o dvouletého brášku se ve svých šestnácti skvěle postarají. Michala jsem z tohoto pohledu potkala v ten nejlepší čas! Dřív by to bylo jiné; holky byly na základní škole často nemocné, u táty tehdy moc času netrávily, já pracovala i po nocích, zbývalo mi ještě doplatit dva roky hypotéky... Neměla jsem absolutně žádný čas na sebe, nebo dokonce energii na nějaké seznamování. Zdálo se tedy, že se Míša objevil „na scéně“ v naprosto ideální čas.

Přítel je o pět let mladší než já, ale to není dle mého žádný velký věkový rozdíl. Rozdíl mezi námi byl hlavně v tom, že já jsem díky zkušenosti s rodinným životem a mateřstvím byla mnohem víc nohama na zemi. Michal byl takový neustále dobře naladěný roztomilý „puboš“ s bláznivými nápady a velkou životní energií. Ale na druhou stranu měl stálou práci, bydlel ve svém, neměl dluhy ani přespříliš kladný vztah k alkoholu – což pro mě byl po mých zkušenostech absolutní základ proto, abych si jakéhokoliv muže pustila blíž k tělu.

S přítelem jsem se vrátila do mládí, každý víkend jsme někde byli – na výletech v přírodě, v kině, na koncertě, nebo jsme jen tak vlakem náhodně vyrazili do cizího města. To jsme prošli, Michal hodně fotil, byl to jeho koníček, dali jsme si někde dobrou kávu a já koupila nějakou drobnost holkám. Bylo nám úžasně a já si začala opatrně malovat budoucnost na růžovo. Dcerám jsem ale přítele zatím ještě nepředstavila. A nyní, když nevím co s naším vztahem dál, jsem tomu moc ráda!

Před týdnem jsem totiž zjistila, že přítelova předchozí přítelkyně byla o dvacet tři let starší než on! Ti dva si doteď píší a několikrát se i sešli. Vše jsem se dověděla náhodou, od partnerky Michalova kamaráda. Jeli jsme společně na ryby, chlapi rybařili a my se šli s Irenkou projít. Viděly jsme se už poněkolikáté a padly jsme si do oka. Irča měla stejně staré děti, podobné životní zkušenosti, měly jsme i o čem povídat. A tehdy jsem se o té paní dověděla. Irena mi pak řekla, že Michala sice moc nezná s jeho kamarádem chodila necelé čtyři roky, ale ten jí prý řekl, že byl Michal vždy na starší ženy, ale toto prý bylo pro všechny extrém. Údajně do ní byl hodně zamilovaný. Jenže ta paní byla vdaná! Rozešli se, když na to přišel její muž. Bylo to tehdy docela dramatické, ten pán z rozčílení zkolaboval.

Přiznám se, že mě to hodně vyděsilo, dvacet tři let je opravdu velký rozdíl, ale řekla jsem si, že byla holt asi hodně zachovalá. Pár takových žen znám, třeba má teta vypadá nejmíň o deset let mladší. Paní jsem si pak našla na sociálních sítích, a bohužel, ona do této kategorie rozhodně nespadala! Jednoduše vypadala na svůj věk, ne-li starší! Vůbec mi to zjištění neudělalo dobře, měla jsem a vlastně i nadále mám pocit, že je přítel nějak narušený. Navíc jsem zjistila, že si ti dva píší, a dokonce se třikrát i sešli. Včera jsem sebrala odvahu a přítele jsem se na vše zeptala. Nezapíral, vše mi potvrdil, ona prý do něj byla hrozně zamilovaná a jemu jí bylo líto, i proto se pak ještě párkrát sešli během našeho vztahu ve městě na kávu. Michal ale zdůrazňoval, že ve vší počestnosti. Muž té ženy je údajně o deset let starší než ona, navíc hodně nemocný a hrozně žárlivý. Ona s ním má prý peklo na zemi.

Co já ale s tím? Lidsky mi může být nějaké cizí paní líto, ale opravdu nechci, aby své patálie řešila zrovna s mým přítelem. Což jsem mu samozřejmě řekla a on slíbil, že už se nikdy neuvidí a tím to pro něj zřejmě skončilo. Bohužel jen pro něj. Ve mně se stále všechno vaří a bublá, Michal přece nemůže být normální! Když to řeknu poněkud vulgárně: „Komu se postaví z lítosti?“ Nikomu! Ta žena se mu prostě musela líbit a vzrušovat ho. Bohužel mě tato představa nedělá dobře a ode dne, co vše vím, jsme spolu nespali. Nedokážu to. Je mi hrozně líto, že takto vše dopadlo, s Míšou mi bylo moc hezky, obávám se, že to, co se stalo, náš vztah zkrátka neunese.